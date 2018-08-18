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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7168716971707171

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 42
1. Зросли більш, як на 15%
17%
7
2. Зросли на 10 - 15%
5%
2
3. Зросли на 5 - 10%
19%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
29%
12
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
3
9. Впали більш, як на 15%
19%
8
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 18:56

  sergikkc007 написав:
от аби знати коли те пізно може настати :?


Ты до сих пор не заметил, что год-два назад можно было купить дешевле?
И чем дальше, тем в номинальном выражении будет стоить больше.
Пример.
Стоимость товара 100 ед. З/п 1 ед. Ты накопил для покупки этого товара 60 ед. Вот-вот у цели.
Проснулся и прозрел. Стоимость товара стала 1000 ед., твоя з/п 10 ед., а накопления так и остались 60 ед.
Цель самоотдалилась. Начинай зарабатывать и копить снова.
Но вот если бы ты занял 40 ед. и решил квартирный вопрос вчера, то ситуация была бы совершенно иной, жир, в твою пользу ... :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 19:01

  sergikkc007 написав:
  Libo написав:


Писец, ты что там читаешь, чем вас там в ольгино пичкают ?! :shock:
Пауэлл четко сказал, что будут держать ставки diamond hands по крайней мере до конца 2013 года. А ты до сих пор эшелоны под откос пускаешь. :lol:

авас в розвідці чим пічкають? :mrgreen:[/quote]

Сори, описка. исправил. Следует читать до конца 2023 года. Исправленому верить. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 19:02

  Libo написав:Ты до сих пор не заметил, что год-два назад можно было купить дешевле?


Помітив :cry: В моєму місті ціни виросли за останні півроку на 20%. От ламаю голову як діяти далі.
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 19:15

  sergikkc007 написав:
  Libo написав:Ты до сих пор не заметил, что год-два назад можно было купить дешевле?


Помітив :cry: В моєму місті ціни виросли за останні півроку на 20%. От ламаю голову як діяти далі.


Так отож. Ми тут всі міркуємо, як нам краще. Тим, у кого є гроші треба негайно діяти по плану. Тим, у кого їх недостатньо для вирішення квартирного питання сьогодні, треба інвестувати аби зберегти їх віртість на завтра. Якщо взяти мій приклад, то треба зробити так, аби 60 од. сьогодні були не в грошах, а в активі, який виросте принаймні пропорційно житлу і коштуватиме завтра 600 од. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 19:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А есливдруг обвал?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 19:44

  Investor_K написав:А есливдруг обвал?
старый фонд рухнет?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 19:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Libo написав:И чем дальше, тем в номинальном выражении будет стоить больше.

Цель самоотдалилась. Начинай зарабатывать и копить снова.

ровно до ближайшей девальвации, потом цены осознают что теперь квартиру может купить только олигарх и долларовые цены улетят камнем вниз. Проходили в 2008 и в меньшей степени в 2014.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 20:15

  Libo написав:
  zРадио написав:
  Libo написав:Не будет необходимости поднимать ставки


Глава ФРС заявляет, что будет повышать, но Libo докладывает, что необходимость в этом исчезнет :mrgreen:



Писец, ты что там читаешь, чем вас там в ольгино пичкают ?! :shock:
Пауэлл четко сказал, что будут держать ставки diamond hands по крайней мере до конца 2023 года. А ты до сих пор эшелоны под откос пускаешь. :lol:


Faceless, когда уже будете банить троллей, которые не хотят контр-аргументировать, а пытаются разыграть российскую карту?

По сути вопроса - ставку ФРС будет поднимать, когда инфляция превысит 2% "for some time". И это "some time" началось уже в марте, за который инфляция составила 2,6%

Powell reiterated that the Fed plans to hold its key interest rate near zero and vowed to keep it there until inflation rises moderately above the Fed’s 2% target “for some time.”
https://eu.usatoday.com/story/money/202 ... 220758002/
zРадио
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