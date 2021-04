Додано: Суб 17 кві, 2021 20:15

Libo написав: zРадио написав: Libo написав: Не будет необходимости поднимать ставки Не будет необходимости поднимать ставки



Глава ФРС заявляет, что будет повышать, но Libo докладывает, что необходимость в этом исчезнет



Глава ФРС заявляет, что будет повышать, но Libo докладывает, что необходимость в этом исчезнет



Писец, ты что там читаешь, чем вас там в ольгино пичкают ?!

Пауэлл четко сказал, что будут держать ставки diamond hands по крайней мере до конца 2023 года. А ты до сих пор эшелоны под откос пускаешь. Писец, ты что там читаешь, чем вас там в ольгино пичкают ?!Пауэлл четко сказал, что будут держать ставки diamond hands по крайней мере до конца 2023 года. А ты до сих пор эшелоны под откос пускаешь.

Faceless, когда уже будете банить троллей, которые не хотят контр-аргументировать, а пытаются разыграть российскую карту?По сути вопроса - ставку ФРС будет поднимать, когда инфляция превысит 2% "for some time". И это "some time" началось уже в марте, за который инфляция составила 2,6%