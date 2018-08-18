Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
sergikkc007 написав: от аби знати коли те пізно може настати
Ты до сих пор не заметил, что год-два назад можно было купить дешевле? И чем дальше, тем в номинальном выражении будет стоить больше. Пример. Стоимость товара 100 ед. З/п 1 ед. Ты накопил для покупки этого товара 60 ед. Вот-вот у цели. Проснулся и прозрел. Стоимость товара стала 1000 ед., твоя з/п 10 ед., а накопления так и остались 60 ед. Цель самоотдалилась. Начинай зарабатывать и копить снова. Но вот если бы ты занял 40 ед. и решил квартирный вопрос вчера, то ситуация была бы совершенно иной, жир, в твою пользу ...
Libo написав:Ты до сих пор не заметил, что год-два назад можно было купить дешевле?
Помітив В моєму місті ціни виросли за останні півроку на 20%. От ламаю голову як діяти далі.
Так отож. Ми тут всі міркуємо, як нам краще. Тим, у кого є гроші треба негайно діяти по плану. Тим, у кого їх недостатньо для вирішення квартирного питання сьогодні, треба інвестувати аби зберегти їх віртість на завтра. Якщо взяти мій приклад, то треба зробити так, аби 60 од. сьогодні були не в грошах, а в активі, який виросте принаймні пропорційно житлу і коштуватиме завтра 600 од.