Помітив В моєму місті ціни виросли за останні півроку на 20%. От ламаю голову як діяти далі.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 17 кві, 2021 19:02
Додано: Суб 17 кві, 2021 19:15
Так отож. Ми тут всі міркуємо, як нам краще. Тим, у кого є гроші треба негайно діяти по плану. Тим, у кого їх недостатньо для вирішення квартирного питання сьогодні, треба інвестувати аби зберегти їх віртість на завтра. Якщо взяти мій приклад, то треба зробити так, аби 60 од. сьогодні були не в грошах, а в активі, який виросте принаймні пропорційно житлу і коштуватиме завтра 600 од.
Додано: Суб 17 кві, 2021 19:30
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А есливдруг обвал?
Додано: Суб 17 кві, 2021 19:47
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ровно до ближайшей девальвации, потом цены осознают что теперь квартиру может купить только олигарх и долларовые цены улетят камнем вниз. Проходили в 2008 и в меньшей степени в 2014.
Додано: Суб 17 кві, 2021 20:15
По сути вопроса - ставку ФРС будет поднимать, когда инфляция превысит 2% "for some time". И это "some time" началось уже в марте, за который инфляция составила 2,6%
Powell reiterated that the Fed plans to hold its key interest rate near zero and vowed to keep it there until inflation rises moderately above the Fed’s 2% target “for some time.”
PS: и так, для справки - ужесточают монетарную политику не ставкой единой. Выкуп казначейских долгов ФРС начнет уменьшать уже либо в нынешнем месяце, либо в следующем
Додано: Суб 17 кві, 2021 21:10
Хід конем!©
Додано: Суб 17 кві, 2021 21:12
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Суб 17 кві, 2021 21:36
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Суб 17 кві, 2021 21:56
Нет раскрутки вот почти никто и не знает. К тому же только об арендодателях это сильно однобоко. Рано или поздно кто то эту тему поднимет-не вечно же быть полудикому рынку аренды.
Правда это дело не быстрое. А вкладываться в долгую мало кто конечно захочет.
Я вот например, если ищу что то незнакомое или хочу купить не дешевую вещь в месте, где никогда раньше не покупал, довольно часто сперва рою в инете отзывы об товаре или продавце. Да и сам не раз оставлял отзыв, но правда, только если товарчик или услуга сильно не понравились или сильно понравились. Впрочем, как хотите.
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