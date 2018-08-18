Додано: Суб 17 кві, 2021 21:56

baraka написав: сейчас на сайте можно оставлять отзывы об арендодателях. И нет пруфов, что это прямо круто. То есть нет пруфов, что дальнейшее развитие этой идеи реально востребовано. сейчас на сайте можно оставлять отзывы об арендодателях. И нет пруфов, что это прямо круто. То есть нет пруфов, что дальнейшее развитие этой идеи реально востребовано.

Нет раскрутки вот почти никто и не знает. К тому же только об арендодателях это сильно однобоко. Рано или поздно кто то эту тему поднимет-не вечно же быть полудикому рынку аренды.Правда это дело не быстрое. А вкладываться в долгую мало кто конечно захочет.Я вот например, если ищу что то незнакомое или хочу купить не дешевую вещь в месте, где никогда раньше не покупал, довольно часто сперва рою в инете отзывы об товаре или продавце. Да и сам не раз оставлял отзыв, но правда, только если товарчик или услуга сильно не понравились или сильно понравились. Впрочем, как хотите.