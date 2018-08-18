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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7169717071717172

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 42
1. Зросли більш, як на 15%
17%
7
2. Зросли на 10 - 15%
5%
2
3. Зросли на 5 - 10%
19%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
29%
12
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
3
9. Впали більш, як на 15%
19%
8
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 22:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Жк Изумрудный продана 2комн квартира 95 квадратов с довольно неплохим ремонтом на высоком этаже -155 куе. (Быстрая продажа)

По Юниту на сегодня такие цены

1. Однушка на среднем этаже при всех скидках и рассрочке с 50% первого взноса - 2,4 куе метр
2. Однушка в Централ Тауэр при тех же скидках- 2,8-2,9 куе в зависимости от наличии террасы. Но к квартире в Тауэре обязательна покупка паркинга.

=> выгоднее совершать покупки в домах 5-15 лет от введения в эксплуатацию. Оставить модные мопы ценителям, ибо разница колоссальная
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 22:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:Жк Изумрудный 2комн квартира 95 квадратов с довольно неплохим ремонтом на высоком этаже -155 куе.

По Юниту на сегодня такие цены

1. Однушка на среднем этаже при всех скидках и рассрочке с 50% первого взноса - 2,4 куе метр
2. Однушка в Централ Тауэр при тех же скидках- 2,8-2,9 куе в зависимости от наличии террасы. Но к квартире в Тауэре обязательна покупка паркинга.
К примеру, в Галактике, "комфорт класс", на днях видовая двушка, правда с очень хорошим ремонтом, ушла за 147к, меньше месяца экспозиции.
Там же, откровенно похабный ремонт в самой убогой 2к готовы брать по 109куе.
На уровне котлована они стоили 50-60к
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 22:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я пару дней назад машину мыл напротив галактики, решил погулять. При условии заполнения одного дома на 50% вся территория запаркована в хлам, включая тротуары Честно говоря я не знаю что там будет твориться, но малышей на площадках уже много, и это основная часть домов ещё даже к ремонтам не приступило. Не понимаю человека отдавшего 150 куе в Галактике, но то такэ. Пока комплекс новый такие цифры не редкость, понимание прийдёт быстро. Очень любят наши люди гвно, ну а потом страдать.

ПС
Фантастика. Галактика и Изумрудный практически в одну цену. Но разница колоссальная. Для меня Киев остаётся загадкой ценообразования недвижимости.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 22:39

  Faceless написав:
hume написав:Жк Изумрудный 2комн квартира 95 квадратов с довольно неплохим ремонтом на высоком этаже -155 куе.

По Юниту на сегодня такие цены

1. Однушка на среднем этаже при всех скидках и рассрочке с 50% первого взноса - 2,4 куе метр
2. Однушка в Централ Тауэр при тех же скидках- 2,8-2,9 куе в зависимости от наличии террасы. Но к квартире в Тауэре обязательна покупка паркинга.
К примеру, в Галактике, "комфорт класс", на днях видовая двушка, правда с очень хорошим ремонтом, ушла за 147к, меньше месяца экспозиции.
Там же, откровенно похабный ремонт в самой убогой 2к готовы брать по 109куе.
На уровне котлована они стоили 50-60к


Да, но к этим 50-60 нужно прибавить 20-25 (ориентировочно) за похабный и 40-60 (не знаю уровня) за очень хороший+ 2,5-3 года времени. Заработок конечно есть, но не из ряда вон.
п.с.Для себя, я бы наверное предпочел Изумрудный, тем более площадь там 99% больше чем в Галактике.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 22:45

drevlyanin комплексы совсем разного уровня, от подземного паркинга и потолков в 3 метра, до плотности, локации, кирпичного наполнения самого комплекса. Но , как уже неоднократно говорилось, что маркетинговый ход "модных мопов" делает свое дело. Модный моп это условно. Пока ещё люди ведутся на новое, пока они ещё не расчехлились шо воно такэ.

ПС
Сосед сдал свою однушку в Кардинале за 1100 уе. На 150 дороже, чем я пол года назад. При этом ремонт у него хуже.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 23:16

  hume написав:drevlyanin комплексы совсем разного уровня, от подземного паркинга и потолков в 3 метра, до плотности, локации, кирпичного наполнения самого комплекса. Но , как уже неоднократно говорилось, что маркетинговый ход "модных мопов" делает свое дело. Модный моп это условно. Пока ещё люди ведутся на новое, пока они ещё не расчехлились шо воно такэ.

ПС
Сосед сдал свою однушку в Кардинале за 1100 уе. На 150 дороже, чем я пол года назад. При этом ремонт у него хуже.


Да я немного в курсе, когда то у знакомого была там квартирка. Фасад правда в Изумрудном подвыгорел уже и до метро далековато(ну кому критично, как моему дитяти например), но стены Галактики это что-то. :shock: Архитектор наверное черпал вдохновение в конструктивизме от Ле Корбюзье.
Зображення
Когда там все заселится(в т.ч. комплекс Ковальской), очередь в часы пик к метро будет на уровне Вокзальной
drevlyanin
 
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  #<1 ... 7169717071717172
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