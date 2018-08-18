Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Жк Изумрудный продана 2комн квартира 95 квадратов с довольно неплохим ремонтом на высоком этаже -155 куе. (Быстрая продажа)
По Юниту на сегодня такие цены
1. Однушка на среднем этаже при всех скидках и рассрочке с 50% первого взноса - 2,4 куе метр 2. Однушка в Централ Тауэр при тех же скидках- 2,8-2,9 куе в зависимости от наличии террасы. Но к квартире в Тауэре обязательна покупка паркинга.
=> выгоднее совершать покупки в домах 5-15 лет от введения в эксплуатацию. Оставить модные мопы ценителям, ибо разница колоссальная
hume написав:Жк Изумрудный 2комн квартира 95 квадратов с довольно неплохим ремонтом на высоком этаже -155 куе.
По Юниту на сегодня такие цены
1. Однушка на среднем этаже при всех скидках и рассрочке с 50% первого взноса - 2,4 куе метр 2. Однушка в Централ Тауэр при тех же скидках- 2,8-2,9 куе в зависимости от наличии террасы. Но к квартире в Тауэре обязательна покупка паркинга.
К примеру, в Галактике, "комфорт класс", на днях видовая двушка, правда с очень хорошим ремонтом, ушла за 147к, меньше месяца экспозиции. Там же, откровенно похабный ремонт в самой убогой 2к готовы брать по 109куе. На уровне котлована они стоили 50-60к
Я пару дней назад машину мыл напротив галактики, решил погулять. При условии заполнения одного дома на 50% вся территория запаркована в хлам, включая тротуары Честно говоря я не знаю что там будет твориться, но малышей на площадках уже много, и это основная часть домов ещё даже к ремонтам не приступило. Не понимаю человека отдавшего 150 куе в Галактике, но то такэ. Пока комплекс новый такие цифры не редкость, понимание прийдёт быстро. Очень любят наши люди гвно, ну а потом страдать.
ПС Фантастика. Галактика и Изумрудный практически в одну цену. Но разница колоссальная. Для меня Киев остаётся загадкой ценообразования недвижимости.
hume написав:Жк Изумрудный 2комн квартира 95 квадратов с довольно неплохим ремонтом на высоком этаже -155 куе.
По Юниту на сегодня такие цены
1. Однушка на среднем этаже при всех скидках и рассрочке с 50% первого взноса - 2,4 куе метр 2. Однушка в Централ Тауэр при тех же скидках- 2,8-2,9 куе в зависимости от наличии террасы. Но к квартире в Тауэре обязательна покупка паркинга.
К примеру, в Галактике, "комфорт класс", на днях видовая двушка, правда с очень хорошим ремонтом, ушла за 147к, меньше месяца экспозиции. Там же, откровенно похабный ремонт в самой убогой 2к готовы брать по 109куе. На уровне котлована они стоили 50-60к
Да, но к этим 50-60 нужно прибавить 20-25 (ориентировочно) за похабный и 40-60 (не знаю уровня) за очень хороший+ 2,5-3 года времени. Заработок конечно есть, но не из ряда вон. п.с.Для себя, я бы наверное предпочел Изумрудный, тем более площадь там 99% больше чем в Галактике.
drevlyanin комплексы совсем разного уровня, от подземного паркинга и потолков в 3 метра, до плотности, локации, кирпичного наполнения самого комплекса. Но , как уже неоднократно говорилось, что маркетинговый ход "модных мопов" делает свое дело. Модный моп это условно. Пока ещё люди ведутся на новое, пока они ещё не расчехлились шо воно такэ.
ПС Сосед сдал свою однушку в Кардинале за 1100 уе. На 150 дороже, чем я пол года назад. При этом ремонт у него хуже.
hume написав:drevlyaninкомплексы совсем разного уровня, от подземного паркинга и потолков в 3 метра, до плотности, локации, кирпичного наполнения самого комплекса. Но , как уже неоднократно говорилось, что маркетинговый ход "модных мопов" делает свое дело. Модный моп это условно. Пока ещё люди ведутся на новое, пока они ещё не расчехлились шо воно такэ.
ПС Сосед сдал свою однушку в Кардинале за 1100 уе. На 150 дороже, чем я пол года назад. При этом ремонт у него хуже.
Да я немного в курсе, когда то у знакомого была там квартирка. Фасад правда в Изумрудном подвыгорел уже и до метро далековато(ну кому критично, как моему дитяти например), но стены Галактики это что-то. Архитектор наверное черпал вдохновение в конструктивизме от Ле Корбюзье. Когда там все заселится(в т.ч. комплекс Ковальской), очередь в часы пик к метро будет на уровне Вокзальной
hume написав:drevlyaninкомплексы совсем разного уровня, от подземного паркинга и потолков в 3 метра, до плотности, локации, кирпичного наполнения самого комплекса. Но , как уже неоднократно говорилось, что маркетинговый ход "модных мопов" делает свое дело. Модный моп это условно. Пока ещё люди ведутся на новое, пока они ещё не расчехлились шо воно такэ.
ПС Сосед сдал свою однушку в Кардинале за 1100 уе. На 150 дороже, чем я пол года назад. При этом ремонт у него хуже.
Да я немного в курсе, когда то у знакомого была там квартирка. Фасад правда в Изумрудном подвыгорел уже и до метро далековато(ну кому критично, как моему дитяти например), но стены Галактики это что-то. Архитектор наверное черпал вдохновение в конструктивизме от Ле Корбюзье. Когда там все заселится(в т.ч. комплекс Ковальской), очередь в часы пик к метро будет на уровне Вокзальной
Фасад изумрудного грусть печаль))
По галактике
Мне не даёт покоя автомобилизация этого микрорайона. Улочка двухполосная, которая и так стоит иногда. Троуара хватит только на первый дом, внутри мест нет даже для гостей. Паркинг пока не доделан, да и как мы все знаем, что автомобилисты не ставят авто в отдельностоящие паркингы. Кстати, ещё один пример того,что архитектурное вдохновение мы черпаем запоребриком, именно в РФ так любят отдельностоящие паркинги. Короче, ожидаю авто коллапс в этом регионе. ПС Вот он мой любимый. Это пока возглавляет мой хит парад из строящегося гвна Грейт. Стены мои любимые
Да если даже не прилетят черные лебеди, то девелоперы настроят столько, шо оно домкратом полетит, и потянет за собой вполне хорошее жилье. Самое страшное, что и это гвно будут защищать.
Востаннє редагувалось hume в Суб 17 кві, 2021 23:32, всього редагувалось 2 разів.
sergikkc007 написав: от аби знати коли те пізно може настати
Ты до сих пор не заметил, что год-два назад можно было купить дешевле? И чем дальше, тем в номинальном выражении будет стоить больше. Пример. Стоимость товара 100 ед. З/п 1 ед. Ты накопил для покупки этого товара 60 ед. Вот-вот у цели. Проснулся и прозрел. Стоимость товара стала 1000 ед., твоя з/п 10 ед., а накопления так и остались 60 ед. Цель самоотдалилась. Начинай зарабатывать и копить снова. Но вот если бы ты занял 40 ед. и решил квартирный вопрос вчера, то ситуация была бы совершенно иной, жир, в твою пользу ...
Это точно. Например, взял в 2007 году 600 куе ипотеки для хатынки в Санта-Барбаре (не сериале) за 800куе.
А с другой стороны, можно было 200 тысяч сбережений положить под 2% годовых куда-нибудь в местный банчок типа Велз Фарго и 2010 купить такую же хатынку за 600ку с ипотекой 450 куе.
Получается, банку на 150 тысяч меньше должен, и кеша на руках на 62 тысячи больше. И главное, ведь решил же квартирный вопрос.
А ведь в 2007 цены шли только вверх, и 800куе в Санта Барбаре за 3 бедрум был чистый вин, и все видели, что 2-3 года до того купить можно было намного дешевле...
hume написав:Жк Изумрудный продана 2комн квартира 95 квадратов с довольно неплохим ремонтом на высоком этаже -155 куе. (Быстрая продажа)
По Юниту на сегодня такие цены
1. Однушка на среднем этаже при всех скидках и рассрочке с 50% первого взноса - 2,4 куе метр 2. Однушка в Централ Тауэр при тех же скидках- 2,8-2,9 куе в зависимости от наличии террасы. Но к квартире в Тауэре обязательна покупка паркинга.
=> выгоднее совершать покупки в домах 5-15 лет от введения в эксплуатацию. Оставить модные мопы ценителям, ибо разница колоссальная
вы не правы. все что с мопом старше 5 лет - камнем вниз. тут даже не о чем и говорить. поэтому для инвестиций надо брать поновее и подороже.
хотя нет, нужно было брать помоднее на уровне котлована в 2017 году, как здесь тогда все и говорили. но даже если не все и не говорили, то нужно было брать. я теперь и сам ясно вижу - снизошло знаете-ли озарение.
хотя конечно в ретроспекте, с 2012 и до февраля этого года нужно было брать биткойн. может его и сейчас лучше брать чем Юнит, никто не подскажет?
adeges написав:хотя нет, нужно было брать помоднее на уровне котлована в 2017 году, как здесь тогда все и говорили. но даже если не все и не говорили, то нужно было брать. я теперь и сам ясно вижу - снизошло знаете-ли озарение.
Говорили однозначно. Начиная с 2016го как минимум. Почти каждый день на протяжении нескольких лет. Позднова-то на вас озарение снизошло.