Додано: Суб 17 кві, 2021 23:40

hume написав: Жк Изумрудный продана 2комн квартира 95 квадратов с довольно неплохим ремонтом на высоком этаже -155 куе. (Быстрая продажа)



По Юниту на сегодня такие цены



1. Однушка на среднем этаже при всех скидках и рассрочке с 50% первого взноса - 2,4 куе метр

2. Однушка в Централ Тауэр при тех же скидках- 2,8-2,9 куе в зависимости от наличии террасы. Но к квартире в Тауэре обязательна покупка паркинга.



=> выгоднее совершать покупки в домах 5-15 лет от введения в эксплуатацию. Оставить модные мопы ценителям, ибо разница колоссальная Жк Изумрудный продана 2комн квартира 95 квадратов с довольно неплохим ремонтом на высоком этаже -155 куе. (Быстрая продажа)По Юниту на сегодня такие цены1. Однушка на среднем этаже при всех скидках и рассрочке с 50% первого взноса - 2,4 куе метр2. Однушка в Централ Тауэр при тех же скидках- 2,8-2,9 куе в зависимости от наличии террасы. Но к квартире в Тауэре обязательна покупка паркинга.=> выгоднее совершать покупки в домах 5-15 лет от введения в эксплуатацию. Оставить модные мопы ценителям, ибо разница колоссальная

вы не правы. все что с мопом старше 5 лет - камнем вниз. тут даже не о чем и говорить. поэтому для инвестиций надо брать поновее и подороже.хотя нет, нужно было брать помоднее на уровне котлована в 2017 году, как здесь тогда все и говорили. но даже если не все и не говорили, то нужно было брать. я теперь и сам ясно вижу - снизошло знаете-ли озарение.хотя конечно в ретроспекте, с 2012 и до февраля этого года нужно было брать биткойн. может его и сейчас лучше брать чем Юнит, никто не подскажет?