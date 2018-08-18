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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7170717171727173

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 42
1. Зросли більш, як на 15%
17%
7
2. Зросли на 10 - 15%
5%
2
3. Зросли на 5 - 10%
19%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
29%
12
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
3
9. Впали більш, як на 15%
19%
8
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 00:36

  hume написав:Жк Изумрудный продана 2комн квартира 95 квадратов с довольно неплохим ремонтом на высоком этаже -155 куе. (Быстрая продажа)

По Юниту на сегодня такие цены

1. Однушка на среднем этаже при всех скидках и рассрочке с 50% первого взноса - 2,4 куе метр
2. Однушка в Централ Тауэр при тех же скидках- 2,8-2,9 куе в зависимости от наличии террасы. Но к квартире в Тауэре обязательна покупка паркинга.

=> выгоднее совершать покупки в домах 5-15 лет от введения в эксплуатацию. Оставить модные мопы ценителям, ибо разница колоссальная


В понедельник с утра на работу выйдет Первый, провозгласит тиждень боли и спросит за что Вы так ненавидите МОПы.
:mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 01:19

  adeges написав:
  Libo написав:
  sergikkc007 написав:
от аби знати коли те пізно може настати :?


Ты до сих пор не заметил, что год-два назад можно было купить дешевле?
И чем дальше, тем в номинальном выражении будет стоить больше.
Пример.
Стоимость товара 100 ед. З/п 1 ед. Ты накопил для покупки этого товара 60 ед. Вот-вот у цели.
Проснулся и прозрел. Стоимость товара стала 1000 ед., твоя з/п 10 ед., а накопления так и остались 60 ед.
Цель самоотдалилась. Начинай зарабатывать и копить снова.
Но вот если бы ты занял 40 ед. и решил квартирный вопрос вчера, то ситуация была бы совершенно иной, жир, в твою пользу ... :roll:


Это точно. Например, взял в 2007 году 600 куе ипотеки для хатынки в Санта-Барбаре (не сериале) за 800куе.

А с другой стороны, можно было 200 тысяч сбережений положить под 2% годовых куда-нибудь в местный банчок типа Велз Фарго и 2010 купить такую же хатынку за 600ку с ипотекой 450 куе.

Получается, банку на 150 тысяч меньше должен, и кеша на руках на 62 тысячи больше. И главное, ведь решил же квартирный вопрос.

А ведь в 2007 цены шли только вверх, и 800куе в Санта Барбаре за 3 бедрум был чистый вин, и все видели, что 2-3 года до того купить можно было намного дешевле...

Это Вы о своём забетонировании(хоть не зафанерогипсокартонивании?)в земле СА рассказываете или так, пример для новых графиков ЗЗЗжени?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 06:25

На одному форумі натрапив на роздуми одного росіянина про перспективи розвитку подій на тамошньому ринку нерухомості: "Стройки коммерческого жилья тупо встанут - некому будет продавать строящееся жилье. Мой прогноз был, что это произойдет в 3кв21-1кв22. Такая остановка повлечет выбрасывание на улицу не менее 1 млн человек"... :?
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 07:37

  hume написав:Жк Изумрудный продана 2комн квартира 95 квадратов с довольно неплохим ремонтом на высоком этаже -155 куе. (Быстрая продажа)

По Юниту на сегодня такие цены

1. Однушка на среднем этаже при всех скидках и рассрочке с 50% первого взноса - 2,4 куе метр
2. Однушка в Централ Тауэр при тех же скидках- 2,8-2,9 куе в зависимости от наличии террасы. Но к квартире в Тауэре обязательна покупка паркинга.

=> выгоднее совершать покупки в домах 5-15 лет от введения в эксплуатацию. Оставить модные мопы ценителям, ибо разница колоссальная

таких 2к в изумрудном больше нет, а покупателей туча
если человека приперла жизнь к стенке и он продал за 155к 95 метров в изумрудном - это ничего не говорил.
цены на вторичке тоже очень быстро пошли в рост. достойное с ремонтом стоит достойных денег
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 07:45

  Олежан написав:цены на вторичке тоже очень быстро пошли в рост. достойное с ремонтом стоит достойных денег

"Вторинка" повинна дешевшати майже в нуль, до 13000 доларів за 3к квартиру! Так писали місцеві ріелтори, і я їм вірю!
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 08:22

  sergikkc007 написав:
  Libo написав:Ты до сих пор не заметил, что год-два назад можно было купить дешевле?


Помітив :cry: В моєму місті ціни виросли за останні півроку на 20%. От ламаю голову як діяти далі.

не брати дурного до голови, а тяжкого до рук
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 08:24

  Libo написав:
  sergikkc007 написав:
от аби знати коли те пізно може настати :?


Ты до сих пор не заметил, что год-два назад можно было купить дешевле?
И чем дальше, тем в номинальном выражении будет стоить больше.
Пример.
Стоимость товара 100 ед. З/п 1 ед. Ты накопил для покупки этого товара 60 ед. Вот-вот у цели.
Проснулся и прозрел. Стоимость товара стала 1000 ед., твоя з/п 10 ед., а накопления так и остались 60 ед.
Цель самоотдалилась. Начинай зарабатывать и копить снова.
Но вот если бы ты занял 40 ед. и решил квартирный вопрос вчера, то ситуация была бы совершенно иной, жир, в твою пользу ... :roll:

Лібо, така ситуація в мене була приблизно аж до 2013 року.
Так що це не вперший раз дують пузир.

з.і.
тре було вкладатись в DOGE
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 08:27

  zРадио написав:
  Libo написав:
  zРадио написав:
Глава ФРС заявляет, что будет повышать, но Libo докладывает, что необходимость в этом исчезнет :mrgreen:


Пауэлл четко сказал, что будут держать ставки diamond hands по крайней мере до конца 2023 года. А ты до сих пор эшелоны под откос пускаешь.


По сути вопроса - ставку ФРС будет поднимать, когда инфляция превысит 2% "for some time". И это "some time" началось уже в марте, за который инфляция составила 2,6%

Powell reiterated that the Fed plans to hold its key interest rate near zero and vowed to keep it there until inflation rises moderately above the Fed’s 2% target “for some time.”
https://eu.usatoday.com/story/money/202 ... 220758002/

PS: и так, для справки - ужесточают монетарную политику не ставкой единой. Выкуп казначейских долгов ФРС начнет уменьшать уже либо в нынешнем месяце, либо в следующем

Підняти ставку, то куча зомбі компаній ляжуть, а цього не тре, так як повна зайнятість ще не скоро буде досягнута, тому зменшуватимуть викуп боргів.
flyman
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  #<1 ... 7170717171727173
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