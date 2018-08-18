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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7171717271737174>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 42
1. Зросли більш, як на 15%
17%
7
2. Зросли на 10 - 15%
5%
2
3. Зросли на 5 - 10%
19%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
29%
12
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
3
9. Впали більш, як на 15%
19%
8
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 00:36

  hume написав:Жк Изумрудный продана 2комн квартира 95 квадратов с довольно неплохим ремонтом на высоком этаже -155 куе. (Быстрая продажа)

По Юниту на сегодня такие цены

1. Однушка на среднем этаже при всех скидках и рассрочке с 50% первого взноса - 2,4 куе метр
2. Однушка в Централ Тауэр при тех же скидках- 2,8-2,9 куе в зависимости от наличии террасы. Но к квартире в Тауэре обязательна покупка паркинга.

=> выгоднее совершать покупки в домах 5-15 лет от введения в эксплуатацию. Оставить модные мопы ценителям, ибо разница колоссальная


В понедельник с утра на работу выйдет Первый, провозгласит тиждень боли и спросит за что Вы так ненавидите МОПы.
:mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 01:19

  adeges написав:
  Libo написав:
  sergikkc007 написав:
от аби знати коли те пізно може настати :?


Ты до сих пор не заметил, что год-два назад можно было купить дешевле?
И чем дальше, тем в номинальном выражении будет стоить больше.
Пример.
Стоимость товара 100 ед. З/п 1 ед. Ты накопил для покупки этого товара 60 ед. Вот-вот у цели.
Проснулся и прозрел. Стоимость товара стала 1000 ед., твоя з/п 10 ед., а накопления так и остались 60 ед.
Цель самоотдалилась. Начинай зарабатывать и копить снова.
Но вот если бы ты занял 40 ед. и решил квартирный вопрос вчера, то ситуация была бы совершенно иной, жир, в твою пользу ... :roll:


Это точно. Например, взял в 2007 году 600 куе ипотеки для хатынки в Санта-Барбаре (не сериале) за 800куе.

А с другой стороны, можно было 200 тысяч сбережений положить под 2% годовых куда-нибудь в местный банчок типа Велз Фарго и 2010 купить такую же хатынку за 600ку с ипотекой 450 куе.

Получается, банку на 150 тысяч меньше должен, и кеша на руках на 62 тысячи больше. И главное, ведь решил же квартирный вопрос.

А ведь в 2007 цены шли только вверх, и 800куе в Санта Барбаре за 3 бедрум был чистый вин, и все видели, что 2-3 года до того купить можно было намного дешевле...

Это Вы о своём забетонировании(хоть не зафанерогипсокартонивании?)в земле СА рассказываете или так, пример для новых графиков ЗЗЗжени?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 06:25

На одному форумі натрапив на роздуми одного росіянина про перспективи розвитку подій на тамошньому ринку нерухомості: "Стройки коммерческого жилья тупо встанут - некому будет продавать строящееся жилье. Мой прогноз был, что это произойдет в 3кв21-1кв22. Такая остановка повлечет выбрасывание на улицу не менее 1 млн человек"... :?
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 07:37

  hume написав:Жк Изумрудный продана 2комн квартира 95 квадратов с довольно неплохим ремонтом на высоком этаже -155 куе. (Быстрая продажа)

По Юниту на сегодня такие цены

1. Однушка на среднем этаже при всех скидках и рассрочке с 50% первого взноса - 2,4 куе метр
2. Однушка в Централ Тауэр при тех же скидках- 2,8-2,9 куе в зависимости от наличии террасы. Но к квартире в Тауэре обязательна покупка паркинга.

=> выгоднее совершать покупки в домах 5-15 лет от введения в эксплуатацию. Оставить модные мопы ценителям, ибо разница колоссальная

таких 2к в изумрудном больше нет, а покупателей туча
если человека приперла жизнь к стенке и он продал за 155к 95 метров в изумрудном - это ничего не говорил.
цены на вторичке тоже очень быстро пошли в рост. достойное с ремонтом стоит достойных денег
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 08:22

  sergikkc007 написав:
  Libo написав:Ты до сих пор не заметил, что год-два назад можно было купить дешевле?


Помітив :cry: В моєму місті ціни виросли за останні півроку на 20%. От ламаю голову як діяти далі.

не брати дурного до голови, а тяжкого до рук
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 08:24

  Libo написав:
  sergikkc007 написав:
от аби знати коли те пізно може настати :?


Ты до сих пор не заметил, что год-два назад можно было купить дешевле?
И чем дальше, тем в номинальном выражении будет стоить больше.
Пример.
Стоимость товара 100 ед. З/п 1 ед. Ты накопил для покупки этого товара 60 ед. Вот-вот у цели.
Проснулся и прозрел. Стоимость товара стала 1000 ед., твоя з/п 10 ед., а накопления так и остались 60 ед.
Цель самоотдалилась. Начинай зарабатывать и копить снова.
Но вот если бы ты занял 40 ед. и решил квартирный вопрос вчера, то ситуация была бы совершенно иной, жир, в твою пользу ... :roll:

Лібо, така ситуація в мене була приблизно аж до 2013 року.
Так що це не вперший раз дують пузир.

з.і.
тре було вкладатись в DOGE
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 08:27

  zРадио написав:
  Libo написав:
  zРадио написав:
Глава ФРС заявляет, что будет повышать, но Libo докладывает, что необходимость в этом исчезнет :mrgreen:


Пауэлл четко сказал, что будут держать ставки diamond hands по крайней мере до конца 2023 года. А ты до сих пор эшелоны под откос пускаешь.


По сути вопроса - ставку ФРС будет поднимать, когда инфляция превысит 2% "for some time". И это "some time" началось уже в марте, за который инфляция составила 2,6%

Powell reiterated that the Fed plans to hold its key interest rate near zero and vowed to keep it there until inflation rises moderately above the Fed’s 2% target “for some time.”
https://eu.usatoday.com/story/money/202 ... 220758002/

PS: и так, для справки - ужесточают монетарную политику не ставкой единой. Выкуп казначейских долгов ФРС начнет уменьшать уже либо в нынешнем месяце, либо в следующем

Підняти ставку, то куча зомбі компаній ляжуть, а цього не тре, так як повна зайнятість ще не скоро буде досягнута, тому зменшуватимуть викуп боргів.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 08:35

  rjkz написав:[
По Юниту на сегодня такие цены

1. Однушка на среднем этаже при всех скидках и рассрочке с 50% первого взноса - 2,4 куе метр
2. Однушка в Централ Тауэр при тех же скидках- 2,8-2,9 куе в зависимости от наличии террасы. Но к квартире в Тауэре обязательна покупка паркинга.

я


В понедельник с утра на работу выйдет Первый, провозгласит тиждень боли и спросит за что Вы так ненавидите МОПы.
:mrgreen:[/quote]

Обратите внимание, что в границах одного комплекса (в данном случае - Юнит) мопы могут быть разной модности, о чем говорит разница в 400 уе на метре. Думаю это новая глава в маркетинге модных мопов. :D
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 08:48

  flyman написав:Підняти ставку, то куча зомбі компаній ляжуть, а цього не тре, так як повна зайнятість ще не скоро буде досягнута, тому зменшуватимуть викуп боргів.

Х.з. що вони будуть робити, але факт, що інфлец в баксі буде 5-10% вже відчувається...

Самі себе загнали на розтяжечку, сподіваюсь їм одне місцє порвуть )))

Не підняти ставочку, хто буде дядьку Сему давати в борг? Хто буде в баксі тримати гроші при інфлеці в 5-10%?

зі. Про те, що вони (ФЕДот) зрозуміли, що до чого, каже той факт, що весь минулий тиждень кожен Божий день функціонери ФЕДота заспокоювали ринки...

Кожен Божий день!!!

ззі. Якщо вони покажуть слабину (ФЕДот) і ринок це відчує, ой що буде!!!

Одне скажу, бакс дуже сильно "укрєпіться", можливо навіть до 100-110 по індексу DXY...
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 09:24

  барабашов написав:
  adeges написав:
  Libo написав:
Это точно. Например, взял в 2007 году 600 куе ипотеки для хатынки в Санта-Барбаре (не сериале) за 800куе.

А с другой стороны, можно было 200 тысяч сбережений положить под 2% годовых куда-нибудь в местный банчок типа Велз Фарго и 2010 купить такую же хатынку за 600ку с ипотекой 450 куе.

Получается, банку на 150 тысяч меньше должен, и кеша на руках на 62 тысячи больше. И главное, ведь решил же квартирный вопрос.

А ведь в 2007 цены шли только вверх, и 800куе в Санта Барбаре за 3 бедрум был чистый вин, и все видели, что 2-3 года до того купить можно было намного дешевле...

Это Вы о своём забетонировании(хоть не зафанерогипсокартонивании?)в земле СА рассказываете или так, пример для новых графиков ЗЗЗжени?


Все персонажи, явки и пароли вымышлены. Поведение и уровень цен в Санте- Барбаре в динамике можно увидеть например на Зиллоу.

А город приятный, курортно- пенсионный

А по поводу как выглядит там то, что сегодня стоит 1200 куе, то мой 400 долларовый ремонт выглядит в сравнении произведением искусства
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