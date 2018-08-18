Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:Жк Изумрудный продана 2комн квартира 95 квадратов с довольно неплохим ремонтом на высоком этаже -155 куе. (Быстрая продажа)
По Юниту на сегодня такие цены
1. Однушка на среднем этаже при всех скидках и рассрочке с 50% первого взноса - 2,4 куе метр 2. Однушка в Централ Тауэр при тех же скидках- 2,8-2,9 куе в зависимости от наличии террасы. Но к квартире в Тауэре обязательна покупка паркинга.
=> выгоднее совершать покупки в домах 5-15 лет от введения в эксплуатацию. Оставить модные мопы ценителям, ибо разница колоссальная
В понедельник с утра на работу выйдет Первый, провозгласит тиждень боли и спросит за что Вы так ненавидите МОПы.
sergikkc007 написав: от аби знати коли те пізно може настати
Ты до сих пор не заметил, что год-два назад можно было купить дешевле? И чем дальше, тем в номинальном выражении будет стоить больше. Пример. Стоимость товара 100 ед. З/п 1 ед. Ты накопил для покупки этого товара 60 ед. Вот-вот у цели. Проснулся и прозрел. Стоимость товара стала 1000 ед., твоя з/п 10 ед., а накопления так и остались 60 ед. Цель самоотдалилась. Начинай зарабатывать и копить снова. Но вот если бы ты занял 40 ед. и решил квартирный вопрос вчера, то ситуация была бы совершенно иной, жир, в твою пользу ...
Это точно. Например, взял в 2007 году 600 куе ипотеки для хатынки в Санта-Барбаре (не сериале) за 800куе.
А с другой стороны, можно было 200 тысяч сбережений положить под 2% годовых куда-нибудь в местный банчок типа Велз Фарго и 2010 купить такую же хатынку за 600ку с ипотекой 450 куе.
Получается, банку на 150 тысяч меньше должен, и кеша на руках на 62 тысячи больше. И главное, ведь решил же квартирный вопрос.
А ведь в 2007 цены шли только вверх, и 800куе в Санта Барбаре за 3 бедрум был чистый вин, и все видели, что 2-3 года до того купить можно было намного дешевле...
Это Вы о своём забетонировании(хоть не зафанерогипсокартонивании?)в земле СА рассказываете или так, пример для новых графиков ЗЗЗжени?
На одному форумі натрапив на роздуми одного росіянина про перспективи розвитку подій на тамошньому ринку нерухомості: "Стройки коммерческого жилья тупо встанут - некому будет продавать строящееся жилье. Мой прогноз был, что это произойдет в 3кв21-1кв22. Такая остановка повлечет выбрасывание на улицу не менее 1 млн человек"...
hume написав:Жк Изумрудный продана 2комн квартира 95 квадратов с довольно неплохим ремонтом на высоком этаже -155 куе. (Быстрая продажа)
По Юниту на сегодня такие цены
1. Однушка на среднем этаже при всех скидках и рассрочке с 50% первого взноса - 2,4 куе метр 2. Однушка в Централ Тауэр при тех же скидках- 2,8-2,9 куе в зависимости от наличии террасы. Но к квартире в Тауэре обязательна покупка паркинга.
=> выгоднее совершать покупки в домах 5-15 лет от введения в эксплуатацию. Оставить модные мопы ценителям, ибо разница колоссальная
таких 2к в изумрудном больше нет, а покупателей туча если человека приперла жизнь к стенке и он продал за 155к 95 метров в изумрудном - это ничего не говорил. цены на вторичке тоже очень быстро пошли в рост. достойное с ремонтом стоит достойных денег
sergikkc007 написав: от аби знати коли те пізно може настати
Ты до сих пор не заметил, что год-два назад можно было купить дешевле? И чем дальше, тем в номинальном выражении будет стоить больше. Пример. Стоимость товара 100 ед. З/п 1 ед. Ты накопил для покупки этого товара 60 ед. Вот-вот у цели. Проснулся и прозрел. Стоимость товара стала 1000 ед., твоя з/п 10 ед., а накопления так и остались 60 ед. Цель самоотдалилась. Начинай зарабатывать и копить снова. Но вот если бы ты занял 40 ед. и решил квартирный вопрос вчера, то ситуация была бы совершенно иной, жир, в твою пользу ...
Лібо, така ситуація в мене була приблизно аж до 2013 року. Так що це не вперший раз дують пузир.
1. Однушка на среднем этаже при всех скидках и рассрочке с 50% первого взноса - 2,4 куе метр 2. Однушка в Централ Тауэр при тех же скидках- 2,8-2,9 куе в зависимости от наличии террасы. Но к квартире в Тауэре обязательна покупка паркинга.
я
В понедельник с утра на работу выйдет Первый, провозгласит тиждень боли и спросит за что Вы так ненавидите МОПы. [/quote]
Обратите внимание, что в границах одного комплекса (в данном случае - Юнит) мопы могут быть разной модности, о чем говорит разница в 400 уе на метре. Думаю это новая глава в маркетинге модных мопов.