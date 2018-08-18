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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7172717371747175>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 42
1. Зросли більш, як на 15%
17%
7
2. Зросли на 10 - 15%
5%
2
3. Зросли на 5 - 10%
19%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
29%
12
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
3
9. Впали більш, як на 15%
19%
8
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 09:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

До конца года от ковида умрут ещё 100 000 человек из них 15000 в киеве
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 10:15

  change_pm написав:
  flyman написав:Підняти ставку, то куча зомбі компаній ляжуть, а цього не тре, так як повна зайнятість ще не скоро буде досягнута, тому зменшуватимуть викуп боргів.

Х.з. що вони будуть робити, але факт, що інфлец в баксі буде 5-10% вже відчувається...

Самі себе загнали на розтяжечку, сподіваюсь їм одне місцє порвуть )))

Не підняти ставочку, хто буде дядьку Сему давати в борг? Хто буде в баксі тримати гроші при інфлеці в 5-10%?

зі. Про те, що вони (ФЕДот) зрозуміли, що до чого, каже той факт, що весь минулий тиждень кожен Божий день функціонери ФЕДота заспокоювали ринки...

Кожен Божий день!!!

ззі. Якщо вони покажуть слабину (ФЕДот) і ринок це відчує, ой що буде!!!

Одне скажу, бакс дуже сильно "укрєпіться", можливо навіть до 100-110 по індексу DXY...

не знаю, як там в баксах, але в 3000 грн. в місяць вже не вписуюсь, десь 3300, може і більше скоро буде. Тре в кінці місяця порахувати.
Дивись:
е.е. із 90 коп до 1.68
батон хліба був 15 вже 19
ШРТ із Склозаводської до К.Пасс 20 грн. (був 13 грн.)
і т.д.

Про що це говорить?
Може за 2020 доходи збільшилися пропорційно (мінімалка так, 6Кгрн з 4723 грн)

Зараз растішки скажуть, що це фігня, бетон КРЖН буде пузиритися як собакойєни.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 10:33

  Унуноктий написав:До конца года от ковида умрут ещё 100 000 человек из них 15000 в киеве

КРЖН домкратом вниз...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 10:36

  flyman написав:
  change_pm написав:
  flyman написав:Підняти ставку, то куча зомбі компаній ляжуть, а цього не тре, так як повна зайнятість ще не скоро буде досягнута, тому зменшуватимуть викуп боргів.

Х.з. що вони будуть робити, але факт, що інфлец в баксі буде 5-10% вже відчувається...

Самі себе загнали на розтяжечку, сподіваюсь їм одне місцє порвуть )))

Не підняти ставочку, хто буде дядьку Сему давати в борг? Хто буде в баксі тримати гроші при інфлеці в 5-10%?

зі. Про те, що вони (ФЕДот) зрозуміли, що до чого, каже той факт, що весь минулий тиждень кожен Божий день функціонери ФЕДота заспокоювали ринки...

Кожен Божий день!!!

ззі. Якщо вони покажуть слабину (ФЕДот) і ринок це відчує, ой що буде!!!

Одне скажу, бакс дуже сильно "укрєпіться", можливо навіть до 100-110 по індексу DXY...

не знаю, як там в баксах, але в 3000 грн. в місяць вже не вписуюсь, десь 3300, може і більше скоро буде. Тре в кінці місяця порахувати.
Дивись:
е.е. із 90 коп до 1.68
батон хліба був 15 вже 19
ШРТ із Склозаводської до К.Пасс 20 грн. (був 13 грн.)
і т.д.

Про що це говорить?
Може за 2020 доходи збільшилися пропорційно (мінімалка так, 6Кгрн з 4723 грн)

Зараз растішки скажуть, що це фігня, бетон КРЖН буде пузиритися як собакойєни.

Я взяв новий телефон в січні, маладець, що взяв!!1

Наразі тупо на 100 баксів дорожче та ж модель!!! Ітого: з 300 до 400 баксів ріст...

зі. Про ціну пластика і чіпи знаю, але не бачу, щоб всі грібли по парі телефонів, парі машин, парі холодильників і так далі...то не через попит...

ззі. Щось тут не те...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 10:43

  change_pm написав:
  Унуноктий написав:До конца года от ковида умрут ещё 100 000 человек из них 15000 в киеве

КРЖН домкратом вниз...

посмотрим в сентябре
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 10:45

  Унуноктий написав:До конца года от ковида умрут ещё 100 000 человек из них 15000 в киеве

Уже едешь по отдаленным от центра районам: в советской вторичке на длинный дом-стену светится 1-2 окна. Новострои - там более-менее. Видимо из-за нарезки на смарты - там каждое окно - это отдельная квартира.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 10:51

  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:До конца года от ковида умрут ещё 100 000 человек из них 15000 в киеве

Уже едешь по отдаленным от центра районам: в советской вторичке на длинный дом-стену светится 1-2 окна. Новострои - там более-менее. Видимо из-за нарезки на смарты - там каждое окно - это отдельная квартира.

Смарти це модно.
Мінімалізм заре трендово.
А ти все на МОПи надрачуєш, це вчорашній день.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 10:55

  flyman написав:
  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:До конца года от ковида умрут ещё 100 000 человек из них 15000 в киеве

Уже едешь по отдаленным от центра районам: в советской вторичке на длинный дом-стену светится 1-2 окна. Новострои - там более-менее. Видимо из-за нарезки на смарты - там каждое окно - это отдельная квартира.

Смарти це модно.
Мінімалізм заре трендово.
А ти все на МОПи надрачуєш, це вчорашній день.

Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет Буревестник, черной молнии подобный.
То крылом волны касаясь, то стрелой взмывая к тучам, он кричит, и — тучи слышат радость в смелом крике птицы.
В этом крике — жажда бури! Силу гнева, пламя страсти и уверенность в победе слышат тучи в этом крике.
Чайки стонут перед бурей, — стонут, мечутся над морем и на дно его готовы спрятать ужас свой пред бурей.
И гагары тоже стонут, — им, гагарам, недоступно наслажденье битвой жизни: гром ударов их пугает.
Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах... Только гордый Буревестник реет смело и свободно над седым от пены морем!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 11:09

  change_pm написав:
  flyman написав:
  airmax78 написав:Уже едешь по отдаленным от центра районам: в советской вторичке на длинный дом-стену светится 1-2 окна. Новострои - там более-менее. Видимо из-за нарезки на смарты - там каждое окно - это отдельная квартира.

Смарти це модно.
Мінімалізм заре трендово.
А ти все на МОПи надрачуєш, це вчорашній день.

Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет Буревестник, черной молнии подобный.
То крылом волны касаясь, то стрелой взмывая к тучам, он кричит, и — тучи слышат радость в смелом крике птицы.
В этом крике — жажда бури! Силу гнева, пламя страсти и уверенность в победе слышат тучи в этом крике.
Чайки стонут перед бурей, — стонут, мечутся над морем и на дно его готовы спрятать ужас свой пред бурей.
И гагары тоже стонут, — им, гагарам, недоступно наслажденье битвой жизни: гром ударов их пугает.
Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах... Только гордый Буревестник реет смело и свободно над седым от пены морем!

глубий пінгвін робко прячєт,
умньій нагло достает!
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 11:20

  flyman написав:Смарти це модно.
Мінімалізм заре трендово.

Да-да, смарты покупают именно из-за моды на такой формат)) Китайцы вообще через одного модные по ходу.
Natt
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