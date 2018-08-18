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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 18 кві, 2021 11:25
Natt написав: flyman написав:
Смарти це модно.
Мінімалізм заре трендово.
Да-да, смарты покупают именно из-за моды на такой формат)) Китайцы вообще через одного модные по ходу.
Смарти = мережа АТБ!
ПодумайТЕ!
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Додано: Нед 18 кві, 2021 11:36
Успіх написав: Natt написав: flyman написав:
Смарти це модно.
Мінімалізм заре трендово.
Да-да, смарты покупают именно из-за моды на такой формат)) Китайцы вообще через одного модные по ходу.
Смарти = мережа АТБ!
ПодумайТЕ!
навіть долярчик розуміє прописні істини, що робити богатство тре на масовому ринку бідних, а не на ринку мешканців Києва Фейслеса
та краще мати два невиликих яйця, чим одне велике ... диверсифікація.
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Додано: Нед 18 кві, 2021 11:38
Олежан написав: hume написав:
Жк Изумрудный продана 2комн квартира 95 квадратов с довольно неплохим ремонтом на высоком этаже -155 куе. (Быстрая продажа)
По Юниту на сегодня такие цены
1. Однушка на среднем этаже при всех скидках и рассрочке с 50% первого взноса - 2,4 куе метр
2. Однушка в Централ Тауэр при тех же скидках- 2,8-2,9 куе в зависимости от наличии террасы. Но к квартире в Тауэре обязательна покупка паркинга.
=> выгоднее совершать покупки в домах 5-15 лет от введения в эксплуатацию. Оставить модные мопы ценителям, ибо разница колоссальная
таких 2к в изумрудном больше нет, а покупателей туча
если человека приперла жизнь к стенке и он продал за 155к 95 метров в изумрудном - это ничего не говорил.
цены на вторичке тоже очень быстро пошли в рост. достойное с ремонтом стоит достойных денег
По объявам подобное есть, а без ремонта и меньше 1500 за метр есть. рядом на Кудряшова 16,18 тоже подобное есть.
Не вижу с чего восхищаться Изумрудным, прибудинковой территории как и парковок практически нет, паркинг 800тыс., планировки хорошие это да.
Вчера просматривал цены по городу, не увидел какого-то роста, даже много очевидно снижены.
Не забывайте, что локдаун и не все зарабатывают на пузыре первички, очень многие вовсе без заработка остались.
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