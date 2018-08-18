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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7172717371747175

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 42
1. Зросли більш, як на 15%
17%
7
2. Зросли на 10 - 15%
5%
2
3. Зросли на 5 - 10%
19%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
29%
12
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
3
9. Впали більш, як на 15%
19%
8
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 11:25

  Natt написав:
  flyman написав:Смарти це модно.
Мінімалізм заре трендово.

Да-да, смарты покупают именно из-за моды на такой формат)) Китайцы вообще через одного модные по ходу.

Смарти = мережа АТБ!
ПодумайТЕ! ;)
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 11:36

  Успіх написав:
  Natt написав:
  flyman написав:Смарти це модно.
Мінімалізм заре трендово.

Да-да, смарты покупают именно из-за моды на такой формат)) Китайцы вообще через одного модные по ходу.

Смарти = мережа АТБ!
ПодумайТЕ! ;)

навіть долярчик розуміє прописні істини, що робити богатство тре на масовому ринку бідних, а не на ринку мешканців Києва Фейслеса


та краще мати два невиликих яйця, чим одне велике ... диверсифікація.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 11:38

  Олежан написав:
  hume написав:Жк Изумрудный продана 2комн квартира 95 квадратов с довольно неплохим ремонтом на высоком этаже -155 куе. (Быстрая продажа)

По Юниту на сегодня такие цены

1. Однушка на среднем этаже при всех скидках и рассрочке с 50% первого взноса - 2,4 куе метр
2. Однушка в Централ Тауэр при тех же скидках- 2,8-2,9 куе в зависимости от наличии террасы. Но к квартире в Тауэре обязательна покупка паркинга.

=> выгоднее совершать покупки в домах 5-15 лет от введения в эксплуатацию. Оставить модные мопы ценителям, ибо разница колоссальная

таких 2к в изумрудном больше нет, а покупателей туча
если человека приперла жизнь к стенке и он продал за 155к 95 метров в изумрудном - это ничего не говорил.
цены на вторичке тоже очень быстро пошли в рост. достойное с ремонтом стоит достойных денег

По объявам подобное есть, а без ремонта и меньше 1500 за метр есть. рядом на Кудряшова 16,18 тоже подобное есть.
Не вижу с чего восхищаться Изумрудным, прибудинковой территории как и парковок практически нет, паркинг 800тыс., планировки хорошие это да.
Вчера просматривал цены по городу, не увидел какого-то роста, даже много очевидно снижены.
Не забывайте, что локдаун и не все зарабатывают на пузыре первички, очень многие вовсе без заработка остались.
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 11:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  Успіх написав:
  Natt написав:Да-да, смарты покупают именно из-за моды на такой формат)) Китайцы вообще через одного модные по ходу.

Смарти = мережа АТБ!
ПодумайТЕ! ;)

навіть долярчик розуміє прописні істини, що робити богатство тре на масовому ринку бідних, а не на ринку мешканців Києва Фейслеса


Це не істини, а всього лише один з варіянтів. Є всілякі луї вітони, а є перепродаж секонду. Є Apple, а є китайський ноунейм. Хтось заробляв на однушках в Патріотиці, а хтось інвестував в РТ, ЦП і інші Тетріси.
Як розбагатієте на своїх кавалірках під Києвом, обов'язково пишіть
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 11:53

  Faceless написав:
flyman написав:навіть долярчик розуміє прописні істини, що робити богатство тре на масовому ринку бідних, а не на ринку мешканців Києва Фейслеса


Це не істини, а всього лише один з варіянтів. Є всілякі луї вітони, а є перепродаж секонду. Є Apple, а є китайський ноунейм. Хтось заробляв на однушках в Патріотиці, а хтось інвестував в РТ, ЦП і інші Тетріси.
Як розбагатієте на своїх кавалірках під Києвом, обов'язково пишіть

ще раз, прочитай шевеля губами:
"робити богатство тре на масовому ринку бідних",
на луях-віттонах працюють уже із заробленим богатством.

або по іншому, який поріг входу в кавалірку Ріела і Тарян Таура? (грубо: 400Кгрн і 400Куїв, так сказати: на порядки різниця)
так отож,
з двома Фондами починати кар"єру пасивного лендлорда,це не про інвестицію в ТТ

з.і.
Єслі шо, про покупку в Таряна протелеграфірую молнією
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 12:14

Дача Хрущёва, посольство США и поляна сказок
https://www.youtube.com/watch?v=ikuO_V7ZOlA
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 12:19

  flyman написав:з двома Фондами починати кар"єру пасивного лендлорда,це



це дебилизм и шизофрения
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 12:53

  flyman написав:обити богатство тре на масовому ринку бідних",
на луях-віттонах працюють уже із заробленим богатством.

або по іншому, який поріг входу в кавалірку Ріела і Тарян Таура? (грубо: 400Кгрн і 400Куїв, так сказати: на порядки різниця)
так отож,
з двома Фондами починати кар"єру пасивного лендлорда,це не про інвестицію в ТТ

Бедных, а не нищих. Какой шанс, что к тебе заселится IT-шник-дауншифтер? А какой шанс, что заселятся три работяги из глухого села, которые унитаз впервые увидели позавчера на объекте у заказчика, когда он им на вокзале шабашку предложил?
Твоя целевая аудитория - в основном проблемная, а значит, ни о каком пассивном заработке речь не идет.
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