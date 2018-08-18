Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:Жк Изумрудный продана 2комн квартира 95 квадратов с довольно неплохим ремонтом на высоком этаже -155 куе. (Быстрая продажа)
По Юниту на сегодня такие цены
1. Однушка на среднем этаже при всех скидках и рассрочке с 50% первого взноса - 2,4 куе метр 2. Однушка в Централ Тауэр при тех же скидках- 2,8-2,9 куе в зависимости от наличии террасы. Но к квартире в Тауэре обязательна покупка паркинга.
=> выгоднее совершать покупки в домах 5-15 лет от введения в эксплуатацию. Оставить модные мопы ценителям, ибо разница колоссальная
таких 2к в изумрудном больше нет, а покупателей туча если человека приперла жизнь к стенке и он продал за 155к 95 метров в изумрудном - это ничего не говорил. цены на вторичке тоже очень быстро пошли в рост. достойное с ремонтом стоит достойных денег
По объявам подобное есть, а без ремонта и меньше 1500 за метр есть. рядом на Кудряшова 16,18 тоже подобное есть. Не вижу с чего восхищаться Изумрудным, прибудинковой территории как и парковок практически нет, паркинг 800тыс., планировки хорошие это да. Вчера просматривал цены по городу, не увидел какого-то роста, даже много очевидно снижены. Не забывайте, что локдаун и не все зарабатывают на пузыре первички, очень многие вовсе без заработка остались.
Natt написав:Да-да, смарты покупают именно из-за моды на такой формат)) Китайцы вообще через одного модные по ходу.
Смарти = мережа АТБ! ПодумайТЕ!
навіть долярчик розуміє прописні істини, що робити богатство тре на масовому ринку бідних, а не на ринку мешканців Києва Фейслеса
Це не істини, а всього лише один з варіянтів. Є всілякі луї вітони, а є перепродаж секонду. Є Apple, а є китайський ноунейм. Хтось заробляв на однушках в Патріотиці, а хтось інвестував в РТ, ЦП і інші Тетріси. Як розбагатієте на своїх кавалірках під Києвом, обов'язково пишіть
flyman написав:навіть долярчик розуміє прописні істини, що робити богатство тре на масовому ринку бідних, а не на ринку мешканців Києва Фейслеса
Це не істини, а всього лише один з варіянтів. Є всілякі луї вітони, а є перепродаж секонду. Є Apple, а є китайський ноунейм. Хтось заробляв на однушках в Патріотиці, а хтось інвестував в РТ, ЦП і інші Тетріси. Як розбагатієте на своїх кавалірках під Києвом, обов'язково пишіть
ще раз, прочитай шевеля губами: "робити богатство тре на масовому ринку бідних", на луях-віттонах працюють уже із заробленим богатством.
або по іншому, який поріг входу в кавалірку Ріела і Тарян Таура? (грубо: 400Кгрн і 400Куїв, так сказати: на порядки різниця) так отож, з двома Фондами починати кар"єру пасивного лендлорда,це не про інвестицію в ТТ
з.і. Єслі шо, про покупку в Таряна протелеграфірую молнією
flyman написав:"робити богатство тре на масовому ринку бідних", на луях-віттонах працюють уже із заробленим богатством.
або по іншому, який поріг входу в кавалірку Ріела і Тарян Таура? (грубо: 400Кгрн і 400Куїв, так сказати: на порядки різниця) так отож, з двома Фондами починати кар"єру пасивного лендлорда,це не про інвестицію в ТТ
Бедных, а не нищих. Какой шанс, что к тебе заселится IT-шник-дауншифтер? А какой шанс, что заселятся три работяги из глухого села, которые унитаз впервые увидели позавчера на объекте у заказчика, когда он им на вокзале шабашку предложил? Твоя целевая аудитория - в основном проблемная, а значит, ни о каком пассивном заработке речь не идет.