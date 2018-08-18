Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:Підняти ставку, то куча зомбі компаній ляжуть, а цього не тре, так як повна зайнятість ще не скоро буде досягнута, тому зменшуватимуть викуп боргів.
Х.з. що вони будуть робити, але факт, що інфлец в баксі буде 5-10% вже відчувається...
Самі себе загнали на розтяжечку, сподіваюсь їм одне місцє порвуть )))
Не підняти ставочку, хто буде дядьку Сему давати в борг? Хто буде в баксі тримати гроші при інфлеці в 5-10%?
зі. Про те, що вони (ФЕДот) зрозуміли, що до чого, каже той факт, що весь минулий тиждень кожен Божий день функціонери ФЕДота заспокоювали ринки...
Кожен Божий день!!!
ззі. Якщо вони покажуть слабину (ФЕДот) і ринок це відчує, ой що буде!!!
Одне скажу, бакс дуже сильно "укрєпіться", можливо навіть до 100-110 по індексу DXY...
не знаю, як там в баксах, але в 3000 грн. в місяць вже не вписуюсь, десь 3300, може і більше скоро буде. Тре в кінці місяця порахувати. Дивись: е.е. із 90 коп до 1.68 батон хліба був 15 вже 19 ШРТ із Склозаводської до К.Пасс 20 грн. (був 13 грн.) і т.д.
Про що це говорить? Може за 2020 доходи збільшилися пропорційно (мінімалка так, 6Кгрн з 4723 грн)
Зараз растішки скажуть, що це фігня, бетон КРЖН буде пузиритися як собакойєни.
В Німців з інфляцією все як завжди. Надо брать ойро ?
Унуноктий написав:До конца года от ковида умрут ещё 100 000 человек из них 15000 в киеве
Уже едешь по отдаленным от центра районам: в советской вторичке на длинный дом-стену светится 1-2 окна. Новострои - там более-менее. Видимо из-за нарезки на смарты - там каждое окно - это отдельная квартира.
Максимка в конце года будет видно. По всяким Днепровским и Шевченковским районам это удар.