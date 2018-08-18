RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7173717471757176

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 42
1. Зросли більш, як на 15%
17%
7
2. Зросли на 10 - 15%
5%
2
3. Зросли на 5 - 10%
19%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
29%
12
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
3
9. Впали більш, як на 15%
19%
8
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 13:24

  stas_rst написав:
sergikkc007 написав:
  Libo написав:Ты до сих пор не заметил, что год-два назад можно было купить дешевле?


Помітив :cry: В моєму місті ціни виросли за останні півроку на 20%. От ламаю голову як діяти далі.
Що за місто? Для порівняння


В Вінниці не відчувається ріст.
Моніторив, можна двуху взяти 60 метрів в зданій цегляній новобудові за 40 к.е.
В 2011 подібна квартира 50 метрів коштувала 40 к.е.
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1203
З нами з: 19.09.14
Подякував: 1830 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 13:37

  flyman написав:
  change_pm написав:
  flyman написав:Підняти ставку, то куча зомбі компаній ляжуть, а цього не тре, так як повна зайнятість ще не скоро буде досягнута, тому зменшуватимуть викуп боргів.

Х.з. що вони будуть робити, але факт, що інфлец в баксі буде 5-10% вже відчувається...

Самі себе загнали на розтяжечку, сподіваюсь їм одне місцє порвуть )))

Не підняти ставочку, хто буде дядьку Сему давати в борг? Хто буде в баксі тримати гроші при інфлеці в 5-10%?

зі. Про те, що вони (ФЕДот) зрозуміли, що до чого, каже той факт, що весь минулий тиждень кожен Божий день функціонери ФЕДота заспокоювали ринки...

Кожен Божий день!!!

ззі. Якщо вони покажуть слабину (ФЕДот) і ринок це відчує, ой що буде!!!

Одне скажу, бакс дуже сильно "укрєпіться", можливо навіть до 100-110 по індексу DXY...

не знаю, як там в баксах, але в 3000 грн. в місяць вже не вписуюсь, десь 3300, може і більше скоро буде. Тре в кінці місяця порахувати.
Дивись:
е.е. із 90 коп до 1.68
батон хліба був 15 вже 19
ШРТ із Склозаводської до К.Пасс 20 грн. (був 13 грн.)
і т.д.

Про що це говорить?
Може за 2020 доходи збільшилися пропорційно (мінімалка так, 6Кгрн з 4723 грн)

Зараз растішки скажуть, що це фігня, бетон КРЖН буде пузиритися як собакойєни.


В Німців з інфляцією все як завжди.
Надо брать ойро ?
Зображення
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1203
З нами з: 19.09.14
Подякував: 1830 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 15:31

  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:До конца года от ковида умрут ещё 100 000 человек из них 15000 в киеве

Уже едешь по отдаленным от центра районам: в советской вторичке на длинный дом-стену светится 1-2 окна. Новострои - там более-менее. Видимо из-за нарезки на смарты - там каждое окно - это отдельная квартира.

Максимка в конце года будет видно. По всяким Днепровским и Шевченковским районам это удар.
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21419
З нами з: 20.04.08
Подякував: 371 раз.
Подякували: 550 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 16:01

  Хомякоид написав:
В Вінниці не відчувається ріст.
Моніторив, можна двуху взяти 60 метрів в зданій цегляній новобудові за 40 к.е.
В 2011 подібна квартира 50 метрів коштувала 40 к.е.


а однокімнатні?
sergikkc007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 64
З нами з: 21.04.20
Подякував: 62 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 16:13

цены вверх, а балконы вниз...


На Половецкой, 14, в Шевченковском районе, обвалился балкон.
Предварительно, никто не пострадал.
Полиция на месте.



Зображення
.
Зображення
Xenon
 
Повідомлень: 3679
З нами з: 25.02.09
Подякував: 59 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7173717471757176
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Xenon і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2014, 2015, 2016
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
20156 3479671
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 кві, 2021 23:23
hume
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 47, 48, 49
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
488 215756
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 бер, 2021 16:53
Ірина_
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 21504
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (32139)
18.04.2021 16:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.