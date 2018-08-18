Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:Підняти ставку, то куча зомбі компаній ляжуть, а цього не тре, так як повна зайнятість ще не скоро буде досягнута, тому зменшуватимуть викуп боргів.
Х.з. що вони будуть робити, але факт, що інфлец в баксі буде 5-10% вже відчувається...
Самі себе загнали на розтяжечку, сподіваюсь їм одне місцє порвуть )))
Не підняти ставочку, хто буде дядьку Сему давати в борг? Хто буде в баксі тримати гроші при інфлеці в 5-10%?
зі. Про те, що вони (ФЕДот) зрозуміли, що до чого, каже той факт, що весь минулий тиждень кожен Божий день функціонери ФЕДота заспокоювали ринки...
Кожен Божий день!!!
ззі. Якщо вони покажуть слабину (ФЕДот) і ринок це відчує, ой що буде!!!
Одне скажу, бакс дуже сильно "укрєпіться", можливо навіть до 100-110 по індексу DXY...
не знаю, як там в баксах, але в 3000 грн. в місяць вже не вписуюсь, десь 3300, може і більше скоро буде. Тре в кінці місяця порахувати. Дивись: е.е. із 90 коп до 1.68 батон хліба був 15 вже 19 ШРТ із Склозаводської до К.Пасс 20 грн. (був 13 грн.) і т.д.
Про що це говорить? Може за 2020 доходи збільшилися пропорційно (мінімалка так, 6Кгрн з 4723 грн)
Зараз растішки скажуть, що це фігня, бетон КРЖН буде пузиритися як собакойєни.
В Німців з інфляцією все як завжди. Надо брать ойро ?
Унуноктий написав:До конца года от ковида умрут ещё 100 000 человек из них 15000 в киеве
Уже едешь по отдаленным от центра районам: в советской вторичке на длинный дом-стену светится 1-2 окна. Новострои - там более-менее. Видимо из-за нарезки на смарты - там каждое окно - это отдельная квартира.
Максимка в конце года будет видно. По всяким Днепровским и Шевченковским районам это удар.
hume написав:Жк Изумрудный продана 2комн квартира 95 квадратов с довольно неплохим ремонтом на высоком этаже -155 куе. (Быстрая продажа)
По Юниту на сегодня такие цены
1. Однушка на среднем этаже при всех скидках и рассрочке с 50% первого взноса - 2,4 куе метр 2. Однушка в Централ Тауэр при тех же скидках- 2,8-2,9 куе в зависимости от наличии террасы. Но к квартире в Тауэре обязательна покупка паркинга.
=> выгоднее совершать покупки в домах 5-15 лет от введения в эксплуатацию. Оставить модные мопы ценителям, ибо разница колоссальная
таких 2к в изумрудном больше нет, а покупателей туча если человека приперла жизнь к стенке и он продал за 155к 95 метров в изумрудном - это ничего не говорил. цены на вторичке тоже очень быстро пошли в рост. достойное с ремонтом стоит достойных денег
По объявам подобное есть, а без ремонта и меньше 1500 за метр есть. рядом на Кудряшова 16,18 тоже подобное есть. Не вижу с чего восхищаться Изумрудным, прибудинковой территории как и парковок практически нет, паркинг 800тыс., планировки хорошие это да. Вчера просматривал цены по городу, не увидел какого-то роста, даже много очевидно снижены. Не забывайте, что локдаун и не все зарабатывают на пузыре первички, очень многие вовсе без заработка остались.
Унуноктий написав:До конца года от ковида умрут ещё 100 000 человек из них 15000 в киеве
Уже едешь по отдаленным от центра районам: в советской вторичке на длинный дом-стену светится 1-2 окна. Новострои - там более-менее. Видимо из-за нарезки на смарты - там каждое окно - это отдельная квартира.
Максимка в конце года будет видно. По всяким Днепровским и Шевченковским районам это удар.
Уну, просто пытаюсь как-то сохранить бодрость духа. Понятно, что это конец и надо готовиться к очередному полтосику (скорее к соточке). Но надеюсь, что, вдруг, пронесет. По краю графика пройдем, по верху диаграммы проскочим.