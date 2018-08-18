Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав:кто нибудь ещё сомневается что совкошлак ждёт долгий и нудный дешевей?
Ще один глашатай 3к "хрущовок" біля метро "па13 000". Скільки таких перців і фруктес я перебачив за 10 років читання форуму! Сотні, а може, й тисячі! П.С. Як там гіпсові статуї в ірпіньских парках - ще стоять, не впали?