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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7174717571767177

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 42
1. Зросли більш, як на 15%
17%
7
2. Зросли на 10 - 15%
5%
2
3. Зросли на 5 - 10%
19%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
29%
12
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
3
9. Впали більш, як на 15%
19%
8
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 17:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Xenon написав:цены вверх, а балконы вниз...


На Половецкой, 14, в Шевченковском районе, обвалился балкон.
Предварительно, никто не пострадал.
Полиция на месте.



Зображення
.
Зображення

Красивый дом. Интересно, почему же ограждение балкона обрушилось?
Не те плинтуса сделали
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 17:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

кто нибудь ещё сомневается что совкошлак ждёт долгий и нудный дешевей?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 17:29

  vitaliian написав:кто нибудь ещё сомневается что совкошлак ждёт долгий и нудный дешевей?

Ще один глашатай 3к "хрущовок" біля метро "па13 000".
Скільки таких перців і фруктес я перебачив за 10 років читання форуму!
Сотні, а може, й тисячі!
П.С. Як там гіпсові статуї в ірпіньских парках - ще стоять, не впали?
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 17:33

  airmax78 написав:
  Xenon написав:цены вверх, а балконы вниз...


На Половецкой, 14, в Шевченковском районе, обвалился балкон.
Предварительно, никто не пострадал.
Полиция на месте.



Зображення
.
Зображення

Красивый дом. Интересно, почему же ограждение балкона обрушилось?

Тому що на балконі зібралось півсотні жирних товстих рилів. От він і втомився.
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 17:33

Frant Вы мне скажите, лучше, где Киевлянка?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 17:47

  zРадио написав:
По сути вопроса - ставку ФРС будет поднимать, когда инфляция превысит 2% "for some time". И это "some time" началось уже в марте, за который инфляция составила 2,6%

Powell reiterated that the Fed plans to hold its key interest rate near zero and vowed to keep it there until inflation rises moderately above the Fed’s 2% target “for some time.”
https://eu.usatoday.com/story/money/202 ... 220758002/



Ты не глубоко прорабатываешь вопрос. Ветреник. Дристун. Пэрдя.
Изучи тему поглубже. Узнаешь еще про другие факторы, с которыми Пауэлл связывает повышение ставок и называет конкретные временные рамки - конец 2023 года. 8)
ЗЫ
Твоя организация меня разочаровывает. У вас нынче царит полное невежество. :(
Libo
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  #<1 ... 7174717571767177
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