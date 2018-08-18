Додано: Нед 18 кві, 2021 18:35

adeges написав: Это точно. Например, взял в 2007 году 600 куе ипотеки для хатынки в Санта-Барбаре (не сериале) за 800куе.



А с другой стороны, можно было 200 тысяч сбережений положить под 2% годовых куда-нибудь в местный банчок типа Велз Фарго и 2010 купить такую же хатынку за 600ку с ипотекой 450 куе.



Получается, банку на 150 тысяч меньше должен, и кеша на руках на 62 тысячи больше. И главное, ведь решил же квартирный вопрос.



А ведь в 2007 цены шли только вверх, и 800куе в Санта Барбаре за 3 бедрум был чистый вин, и все видели, что 2-3 года до того купить можно было намного дешевле... Это точно. Например, взял в 2007 году 600 куе ипотеки для хатынки в Санта-Барбаре (не сериале) за 800куе.А с другой стороны, можно было 200 тысяч сбережений положить под 2% годовых куда-нибудь в местный банчок типа Велз Фарго и 2010 купить такую же хатынку за 600ку с ипотекой 450 куе.Получается, банку на 150 тысяч меньше должен, и кеша на руках на 62 тысячи больше. И главное, ведь решил же квартирный вопрос.А ведь в 2007 цены шли только вверх, и 800куе в Санта Барбаре за 3 бедрум был чистый вин, и все видели, что 2-3 года до того купить можно было намного дешевле...

Это теоретически.А практически несколько иначе. Практически эти три года ожидания челу из Санта-Барбары надо было где-то жить. Чтобы арендовать равноценное жилье на эти 3 года челу надо за 36 месяцев заплатить порядка $3000/мес Х 36 мес. = $108 тыщ. Вот и ушла большая часть хитрожопого маневра.Чел должен был ловить дно, брать на себя риски, изнашивать свою нервную систему. Условия моргиджа в 2010-м году стали намного жестче.Да, чел в 2010-м ощущал себя лузером, но сейчас, когда этот же дом стоит лимон, он себя ни в чем не корит. Он прожил эти годы в нормальном жилье и теоретически не потерял, а может быть только упустил некоторую выгоду. Одна сотня тыщ упущенных баксов это не те бабки, за которые надо переживать - счастливее из-за них не станешь. Значит не твое, не в этот раз. Отец Небесный обязательно даст тебе именно твой шанс.