Не те плинтуса сделали
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Додано: Нед 18 кві, 2021 17:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Нед 18 кві, 2021 17:24
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
кто нибудь ещё сомневается что совкошлак ждёт долгий и нудный дешевей?
Додано: Нед 18 кві, 2021 18:12
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Покупать по таким ценам врятли, а вот продать сейчас жирно можно, с хорошей маржой, народ пока верит в епатеку, бегает, спрашивает, боится за свои кровные с депозитов, но этот праздник будет недолго.
Додано: Нед 18 кві, 2021 18:24
Додано: Нед 18 кві, 2021 18:28
Хлеб +10-20%
Масло подсолнечное и рапсовое +20%.
Все осатльное пока +-на месте.
Такого как Флай писал про подорожание транспорта и комуналя не наблюдаю.
Клубники сезон в разгаре, 2 йоро за кило завались.
Додано: Нед 18 кві, 2021 18:35
Это теоретически.
А практически несколько иначе. Практически эти три года ожидания челу из Санта-Барбары надо было где-то жить. Чтобы арендовать равноценное жилье на эти 3 года челу надо за 36 месяцев заплатить порядка $3000/мес Х 36 мес. = $108 тыщ. Вот и ушла большая часть хитрожопого маневра.
Чел должен был ловить дно, брать на себя риски, изнашивать свою нервную систему. Условия моргиджа в 2010-м году стали намного жестче.
Да, чел в 2010-м ощущал себя лузером, но сейчас, когда этот же дом стоит лимон, он себя ни в чем не корит. Он прожил эти годы в нормальном жилье и теоретически не потерял, а может быть только упустил некоторую выгоду. Одна сотня тыщ упущенных баксов это не те бабки, за которые надо переживать - счастливее из-за них не станешь. Значит не твое, не в этот раз. Отец Небесный обязательно даст тебе именно твой шанс.
Додано: Нед 18 кві, 2021 18:45
Это подтверждение неправильного понимания частной собственности в Украине. Моя квартира, значит что хочу, то и делаю, кого хочу, туда и пускаю. И никто мне не указ. Моё.
Дальше будет еще больше, если не решим вопрос о громаде, о правилах капиталистического сожительства, об отственности за свою собственность и т.д. Будут не только балконы, а и дома обваливаться. Требуется срочное государственное вмешательство и регулирование.
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