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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7175717671777178>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 42
1. Зросли більш, як на 15%
17%
7
2. Зросли на 10 - 15%
5%
2
3. Зросли на 5 - 10%
19%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
29%
12
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
3
9. Впали більш, як на 15%
19%
8
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 17:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Xenon написав:цены вверх, а балконы вниз...


На Половецкой, 14, в Шевченковском районе, обвалился балкон.
Предварительно, никто не пострадал.
Полиция на месте.



Зображення
.
Зображення

Красивый дом. Интересно, почему же ограждение балкона обрушилось?
Не те плинтуса сделали
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 17:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

кто нибудь ещё сомневается что совкошлак ждёт долгий и нудный дешевей?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 17:33

Frant Вы мне скажите, лучше, где Киевлянка?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 18:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Покупать по таким ценам врятли, а вот продать сейчас жирно можно, с хорошей маржой, народ пока верит в епатеку, бегает, спрашивает, боится за свои кровные с депозитов, но этот праздник будет недолго.
spekulant
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 18:24

  spekulant написав:Покупать по таким ценам врятли, а вот продать сейчас жирно можно, с хорошей маржой, народ пока верит в епатеку, бегает, спрашивает, боится за свои кровные с депозитов, но этот праздник будет недолго.

Золотые слова
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 18:28

  hume написав:
  Хомякоид написав: В Німців з інфляцією все як завжди.
Надо брать ойро ?
Зображення

Не понятно только куда смотреть. А ценник магазина, или в график. Ты же сам говорил про подорожание товаров ежедневного пользования


Хлеб +10-20%
Масло подсолнечное и рапсовое +20%.
Все осатльное пока +-на месте.
Такого как Флай писал про подорожание транспорта и комуналя не наблюдаю.
Клубники сезон в разгаре, 2 йоро за кило завались.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 18:35

  adeges написав:Это точно. Например, взял в 2007 году 600 куе ипотеки для хатынки в Санта-Барбаре (не сериале) за 800куе.

А с другой стороны, можно было 200 тысяч сбережений положить под 2% годовых куда-нибудь в местный банчок типа Велз Фарго и 2010 купить такую же хатынку за 600ку с ипотекой 450 куе.

Получается, банку на 150 тысяч меньше должен, и кеша на руках на 62 тысячи больше. И главное, ведь решил же квартирный вопрос.

А ведь в 2007 цены шли только вверх, и 800куе в Санта Барбаре за 3 бедрум был чистый вин, и все видели, что 2-3 года до того купить можно было намного дешевле...


Это теоретически.
А практически несколько иначе. Практически эти три года ожидания челу из Санта-Барбары надо было где-то жить. Чтобы арендовать равноценное жилье на эти 3 года челу надо за 36 месяцев заплатить порядка $3000/мес Х 36 мес. = $108 тыщ. Вот и ушла большая часть хитрожопого маневра.
Чел должен был ловить дно, брать на себя риски, изнашивать свою нервную систему. Условия моргиджа в 2010-м году стали намного жестче.
Да, чел в 2010-м ощущал себя лузером, но сейчас, когда этот же дом стоит лимон, он себя ни в чем не корит. Он прожил эти годы в нормальном жилье и теоретически не потерял, а может быть только упустил некоторую выгоду. Одна сотня тыщ упущенных баксов это не те бабки, за которые надо переживать - счастливее из-за них не станешь. Значит не твое, не в этот раз. Отец Небесный обязательно даст тебе именно твой шанс. 8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 18:45

  Xenon написав:цены вверх, а балконы вниз...

На Половецкой, 14, в Шевченковском районе, обвалился балкон.
Предварительно, никто не пострадал.
Полиция на месте.



Это подтверждение неправильного понимания частной собственности в Украине. Моя квартира, значит что хочу, то и делаю, кого хочу, туда и пускаю. И никто мне не указ. Моё.
Дальше будет еще больше, если не решим вопрос о громаде, о правилах капиталистического сожительства, об отственности за свою собственность и т.д. Будут не только балконы, а и дома обваливаться. Требуется срочное государственное вмешательство и регулирование. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 19:35

  Libo написав:
  adeges написав:Это точно. Например, взял в 2007 году 600 куе ипотеки для хатынки в Санта-Барбаре (не сериале) за 800куе.

А с другой стороны, можно было 200 тысяч сбережений положить под 2% годовых куда-нибудь в местный банчок типа Велз Фарго и 2010 купить такую же хатынку за 600ку с ипотекой 450 куе.

Получается, банку на 150 тысяч меньше должен, и кеша на руках на 62 тысячи больше. И главное, ведь решил же квартирный вопрос.

А ведь в 2007 цены шли только вверх, и 800куе в Санта Барбаре за 3 бедрум был чистый вин, и все видели, что 2-3 года до того купить можно было намного дешевле...


Это теоретически.
А практически несколько иначе. Практически эти три года ожидания челу из Санта-Барбары надо было где-то жить. Чтобы арендовать равноценное жилье на эти 3 года челу надо за 36 месяцев заплатить порядка $3000/мес Х 36 мес. = $108 тыщ. Вот и ушла большая часть хитрожопого маневра.
Чел должен был ловить дно, брать на себя риски, изнашивать свою нервную систему.


Чтобы платить эти три года по 30 летнему мортгиджу под 4% годовых человеку нужно было платить 2864 доллара в месяц, что за 3 года дает 103 тыс. долларов, т.е. на аренде нужно было заплатить на 7 тыс меньше. За 3 года. Но при этом 2% годовых с 200 тысяч дает 4 тыс в года, или больше чем 12 тыс. за 3 года. Так что аренда + проценты по депозиту за 3 года на 5 тысяч больше, чем платежи по ипотеке за 3 года.

  Libo написав:Условия моргиджа в 2010-м году стали намного жестче.


Возможно. Думаю это более чем достаточно перекрывается тем, что на такую же квартиру нужно было на 150 тыс долларов ипотеки меньше.

  Libo написав:Да, чел в 2010-м ощущал себя лузером, но сейчас, когда этот же дом стоит лимон, он себя ни в чем не корит. Он прожил эти годы в нормальном жилье и теоретически не потерял, а может быть только упустил некоторую выгоду. Одна сотня тыщ упущенных баксов это не те бабки, за которые надо переживать - счастливее из-за них не станешь. Значит не твое, не в этот раз. Отец Небесный обязательно даст тебе именно твой шанс. 8) 8) 8)


У меня друзья были в таком положении, с очень похожими цифрами, хотя не в Санта Барбаре. На них больно было смотреть несколько лет, хотя они по жизни оптимисты. Неизвестно, что лучше, четко понимать - несколько лет, что ты лох. Или жить эти годы на на съемной квартире с сбережениями, и думать, какой ты герой.

В любом случае, смысл в том, что удачный тайминг - это главное. И рост последних нескольких лет как аргумент про дальнейший рост - спорный. И поэтому хороший ли сейчас тайминг на КРЖН - большой вопрос.
adeges
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 20:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Успіх
Дешевша "начинка" - менша оренда. Не треба забувати, що прибуток максимізується як зниженням витрат, так і збільшенням ціни. Крім того, найбідніший сегмент орендарів на найдешевше житло - зазвичай найбільш проблемний.
Faceless
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