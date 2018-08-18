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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7175717671777178

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 42
1. Зросли більш, як на 15%
17%
7
2. Зросли на 10 - 15%
5%
2
3. Зросли на 5 - 10%
19%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
29%
12
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
3
9. Впали більш, як на 15%
19%
8
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 20:15

Про кондей цікаве питання. Залежить від поверху та типу будинку.
Жив у Кийові на середніх поверхах в цегляних будинках, кондей не потрібен.
В Вінниці також цегляний будинок. Кондей не потрібен від слова зовсім.
В Німеччині жив на 8 поверсі, кондей потрібен, хоча тут практично їх ніхто не ставить.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 20:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хит.
Звоню меьельщику, который делал мне всю мебель. Хотел кое что доделать. А он мне в ответ говорит, что уже не занимается мебелью. Он теперь криптовалютой торгует. Какие то курсы даже закончил. А вы говорите про чистильщиков обуви в арендном бизнесе.

Никто работать не хочет
hume
 
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  #<1 ... 7175717671777178
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