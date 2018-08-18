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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 18 кві, 2021 20:15
Про кондей цікаве питання. Залежить від поверху та типу будинку.
Жив у Кийові на середніх поверхах в цегляних будинках, кондей не потрібен.
В Вінниці також цегляний будинок. Кондей не потрібен від слова зовсім.
В Німеччині жив на 8 поверсі, кондей потрібен, хоча тут практично їх ніхто не ставить.
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Додано: Нед 18 кві, 2021 20:43
Хит.
Звоню меьельщику, который делал мне всю мебель. Хотел кое что доделать. А он мне в ответ говорит, что уже не занимается мебелью. Он теперь криптовалютой торгует. Какие то курсы даже закончил. А вы говорите про чистильщиков обуви в арендном бизнесе.
Никто работать не хочет
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