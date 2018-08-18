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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 18 кві, 2021 19:35
Libo написав: adeges написав:
Это точно. Например, взял в 2007 году 600 куе ипотеки для хатынки в Санта-Барбаре (не сериале) за 800куе.
А с другой стороны, можно было 200 тысяч сбережений положить под 2% годовых куда-нибудь в местный банчок типа Велз Фарго и 2010 купить такую же хатынку за 600ку с ипотекой 450 куе.
Получается, банку на 150 тысяч меньше должен, и кеша на руках на 62 тысячи больше. И главное, ведь решил же квартирный вопрос.
А ведь в 2007 цены шли только вверх, и 800куе в Санта Барбаре за 3 бедрум был чистый вин, и все видели, что 2-3 года до того купить можно было намного дешевле...
Это теоретически.
А практически несколько иначе. Практически эти три года ожидания челу из Санта-Барбары надо было где-то жить. Чтобы арендовать равноценное жилье на эти 3 года челу надо за 36 месяцев заплатить порядка $3000/мес Х 36 мес. = $108 тыщ. Вот и ушла большая часть хитрожопого маневра.
Чел должен был ловить дно, брать на себя риски, изнашивать свою нервную систему.
Чтобы платить эти три года по 30 летнему мортгиджу под 4% годовых человеку нужно было платить 2864 доллара в месяц, что за 3 года дает 103 тыс. долларов, т.е. на аренде нужно было заплатить на 7 тыс меньше. За 3 года. Но при этом 2% годовых с 200 тысяч дает 4 тыс в года, или больше чем 12 тыс. за 3 года. Так что аренда + проценты по депозиту за 3 года на 5 тысяч больше, чем платежи по ипотеке за 3 года.
Libo написав:
Условия моргиджа в 2010-м году стали намного жестче.
Возможно. Думаю это более чем достаточно перекрывается тем, что на такую же квартиру нужно было на 150 тыс долларов ипотеки меньше.
У меня друзья были в таком положении, с очень похожими цифрами, хотя не в Санта Барбаре. На них больно было смотреть несколько лет, хотя они по жизни оптимисты. Неизвестно, что лучше, четко понимать - несколько лет, что ты лох. Или жить эти годы на на съемной квартире с сбережениями, и думать, какой ты герой.
В любом случае, смысл в том, что удачный тайминг - это главное. И рост последних нескольких лет как аргумент про дальнейший рост - спорный. И поэтому хороший ли сейчас тайминг на КРЖН - большой вопрос.
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adeges
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Додано: Нед 18 кві, 2021 20:09
Успіх
Дешевша "начинка" - менша оренда. Не треба забувати, що прибуток максимізується як зниженням витрат, так і збільшенням ціни. Крім того, найбідніший сегмент орендарів на найдешевше житло - зазвичай найбільш проблемний.
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Faceless
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Додано: Нед 18 кві, 2021 20:15
Про кондей цікаве питання. Залежить від поверху та типу будинку.
Жив у Кийові на середніх поверхах в цегляних будинках, кондей не потрібен.
В Вінниці також цегляний будинок. Кондей не потрібен від слова зовсім.
В Німеччині жив на 8 поверсі, кондей потрібен, хоча тут практично їх ніхто не ставить.
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Хомякоид
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Додано: Нед 18 кві, 2021 20:43
Хит.
Звоню меьельщику, который делал мне всю мебель. Хотел кое что доделать. А он мне в ответ говорит, что уже не занимается мебелью. Он теперь криптовалютой торгует. Какие то курсы даже закончил. А вы говорите про чистильщиков обуви в арендном бизнесе.
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hume
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Додано: Нед 18 кві, 2021 20:56
hume написав:
Хит.
Звоню меьельщику, который делал мне всю мебель. Хотел кое что доделать. А он мне в ответ говорит, что уже не занимается мебелью. Он теперь криптовалютой торгует. Какие то курсы даже закончил. А вы говорите про чистильщиков обуви в арендном бизнесе.
Никто работать не хочет
Да уж... надо готовиться сливать позицию. Криптозима в этот раз наступит неожиданно и со временем года не совпадет.
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airmax78
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Додано: Нед 18 кві, 2021 20:58
Natt написав:
Бедных, а не нищих. Какой шанс, что к тебе заселится IT-шник-дауншифтер? А какой шанс, что заселятся три работяги из глухого села, которые унитаз впервые увидели позавчера на объекте у заказчика, когда он им на вокзале шабашку предложил?
справедливости ради совсем бюджетные работяги селятся в хостелах или на крайняк снимают убитую трешку, живут там по 6-9 человек. Это в разы дешевле аренды нового смарта. Всё же смарт для молодежи, которая пока ещё не обросла мебелью, посудой, большим гардеробом. Я все свои вещи с 1й арендованной квартиры сложил в легковой автомобиль... Еще смотрел сюжет семья из 2х человек жила в смарте, а временно ненужные вещи (типа сапогов летом и сандалей зимой) держали в старом бусике на платной парковке.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 18 кві, 2021 21:01, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 18 кві, 2021 21:00
airmax78
Побреют "....коинщиков" резко и в ближайшие месяцы?
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барабашов
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Додано: Нед 18 кві, 2021 21:35
Мне кажется, что биткойн (и сопутствующие койны) это афера мирового масштаба.
Все обвалы случаются резко и неожиданно. Больше теряют те, кто больше "заработал". Человек отнес в пирамиду 500 долларов, увидел цифру в 5000, потерял разум, выгреб все деньги и вложился. Редко кто может остановиться, когда растет.
Владельцам криптовалют я советовал бы посчитать сколько они вложили реальных денег и вывести эту сумму плюс 10%. Если будет расти дальше, то недополученная прибыль не так больно. Если обвалится, можно сказать "меня это не волнует, я все равно в плюсах".
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Vlad442
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Додано: Нед 18 кві, 2021 21:39
hume написав:
Хит.
Звоню меьельщику, который делал мне всю мебель. Хотел кое что доделать. А он мне в ответ говорит, что уже не занимается мебелью. Он теперь криптовалютой торгует. Какие то курсы даже закончил. А вы говорите про чистильщиков обуви в арендном бизнесе. Никто работать не хоче
т
Ну а что тут удивительного? Народ давно просёк, что трудом праведным сложно заработать на "палаты каменные". Вокруг куча примеров как ушлый люд неплохо зарабатывает на всякой куйне+ со всех утюгов ему внушают: нет денег-манивео решит твои проблемы! Спроси детей в школе-кем хотите стать, ответ удивит: моделями, блогерами, певцами, депутатами, телеведущими, фитнес-йога-феншуй тренерами и т.д. и т.п. Водить пальцем в телепоне, намного приятнее чем вкалывать. Недавно узнал, что племянница жены влезла в какую то муть с деньгами и теперь её разыскивают подозрительные субъекты. А школьную подругу супруги кума из петли вытаскивали-набралась кредитов по самое нимагу. Грустно на это смотреть.
На тех кто много, да и ещё по своей воле, работает, уже косятся как на извращенцев.
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drevlyanin
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Додано: Нед 18 кві, 2021 21:47
hume написав:
Хит.
Звоню меьельщику, который делал мне всю мебель. Хотел кое что доделать. А он мне в ответ говорит, что уже не занимается мебелью. Он теперь криптовалютой торгует. Какие то курсы даже закончил. А вы говорите про чистильщиков обуви в арендном бизнесе.
Никто работать не хочет
скажите ему, что сейчас надо шортить, слишком много хайпа стало вогруг неё
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baraka
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