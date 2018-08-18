Додано: Нед 18 кві, 2021 19:35

Libo написав: adeges написав: Это точно. Например, взял в 2007 году 600 куе ипотеки для хатынки в Санта-Барбаре (не сериале) за 800куе.



А с другой стороны, можно было 200 тысяч сбережений положить под 2% годовых куда-нибудь в местный банчок типа Велз Фарго и 2010 купить такую же хатынку за 600ку с ипотекой 450 куе.



Получается, банку на 150 тысяч меньше должен, и кеша на руках на 62 тысячи больше. И главное, ведь решил же квартирный вопрос.



А ведь в 2007 цены шли только вверх, и 800куе в Санта Барбаре за 3 бедрум был чистый вин, и все видели, что 2-3 года до того купить можно было намного дешевле... Это точно. Например, взял в 2007 году 600 куе ипотеки для хатынки в Санта-Барбаре (не сериале) за 800куе.А с другой стороны, можно было 200 тысяч сбережений положить под 2% годовых куда-нибудь в местный банчок типа Велз Фарго и 2010 купить такую же хатынку за 600ку с ипотекой 450 куе.Получается, банку на 150 тысяч меньше должен, и кеша на руках на 62 тысячи больше. И главное, ведь решил же квартирный вопрос.А ведь в 2007 цены шли только вверх, и 800куе в Санта Барбаре за 3 бедрум был чистый вин, и все видели, что 2-3 года до того купить можно было намного дешевле...



Это теоретически.

А практически несколько иначе. Практически эти три года ожидания челу из Санта-Барбары надо было где-то жить. Чтобы арендовать равноценное жилье на эти 3 года челу надо за 36 месяцев заплатить порядка $3000/мес Х 36 мес. = $108 тыщ. Вот и ушла большая часть хитрожопого маневра.

Чел должен был ловить дно, брать на себя риски, изнашивать свою нервную систему. Это теоретически.А практически несколько иначе. Практически эти три года ожидания челу из Санта-Барбары надо было где-то жить. Чтобы арендовать равноценное жилье на эти 3 года челу надо за 36 месяцев заплатить порядка $3000/мес Х 36 мес. = $108 тыщ. Вот и ушла большая часть хитрожопого маневра.Чел должен был ловить дно, брать на себя риски, изнашивать свою нервную систему.

Libo написав: Условия моргиджа в 2010-м году стали намного жестче.

Условия моргиджа в 2010-м году стали намного жестче.

Libo написав: Да, чел в 2010-м ощущал себя лузером, но сейчас, когда этот же дом стоит лимон, он себя ни в чем не корит. Он прожил эти годы в нормальном жилье и теоретически не потерял, а может быть только упустил некоторую выгоду. Одна сотня тыщ упущенных баксов это не те бабки, за которые надо переживать - счастливее из-за них не станешь. Значит не твое, не в этот раз. Отец Небесный обязательно даст тебе именно твой шанс. Да, чел в 2010-м ощущал себя лузером, но сейчас, когда этот же дом стоит лимон, он себя ни в чем не корит. Он прожил эти годы в нормальном жилье и теоретически не потерял, а может быть только упустил некоторую выгоду. Одна сотня тыщ упущенных баксов это не те бабки, за которые надо переживать - счастливее из-за них не станешь. Значит не твое, не в этот раз. Отец Небесный обязательно даст тебе именно твой шанс.

Чтобы платить эти три года по 30 летнему мортгиджу под 4% годовых человеку нужно было платить 2864 доллара в месяц, что за 3 года дает 103 тыс. долларов, т.е. на аренде нужно было заплатить на 7 тыс меньше. За 3 года. Но при этом 2% годовых с 200 тысяч дает 4 тыс в года, или больше чем 12 тыс. за 3 года. Так что аренда + проценты по депозиту за 3 года на 5 тысяч больше, чем платежи по ипотеке за 3 года.Возможно. Думаю это более чем достаточно перекрывается тем, что на такую же квартиру нужно было на 150 тыс долларов ипотеки меньше.У меня друзья были в таком положении, с очень похожими цифрами, хотя не в Санта Барбаре. На них больно было смотреть несколько лет, хотя они по жизни оптимисты. Неизвестно, что лучше, четко понимать - несколько лет, что ты лох. Или жить эти годы на на съемной квартире с сбережениями, и думать, какой ты герой.В любом случае, смысл в том, что удачный тайминг - это главное. И рост последних нескольких лет как аргумент про дальнейший рост - спорный. И поэтому хороший ли сейчас тайминг на КРЖН - большой вопрос.