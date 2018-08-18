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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 18 кві, 2021 21:56
adeges написав:
Неизвестно, что лучше, четко понимать - несколько лет, что ты лох.
Из собственного опыта. Я купил дом в 2007-м, когда цены уже упали на 10%. После этого они упали еще на 20%. Но я тогда жил в этом доме, юзал, улучшал его. Дом мне очень нравился. Ощущения, что лоханулся не было. Через три-четыре года его стоимость вернулась к докризисной. Сейчас он + 25-30% к своей пиковой стоимости в 2006-м. Плюс за это время я практически выплатил моргидж. Дом мой. Риелторы тарабанят, продай, есть желающие. Ну о чем тут я могу жалеть? Тем более, мне подфартило в другом. Я только благодарю Отца Небесного за всё это.
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