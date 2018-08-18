Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
adeges написав:Неизвестно, что лучше, четко понимать - несколько лет, что ты лох.
Из собственного опыта. Я купил дом в 2007-м, когда цены уже упали на 10%. После этого они упали еще на 20%. Но я тогда жил в этом доме, юзал, улучшал его. Дом мне очень нравился. Ощущения, что лоханулся не было. Через три-четыре года его стоимость вернулась к докризисной. Сейчас он + 25-30% к своей пиковой стоимости в 2006-м. Плюс за это время я практически выплатил моргидж. Дом мой. Риелторы тарабанят, продай, есть желающие. Ну о чем тут я могу жалеть? Тем более, мне подфартило в другом. Я только благодарю Отца Небесного за всё это.
flyman написав:"робити богатство тре на масовому ринку бідних", на луях-віттонах працюють уже із заробленим богатством.
або по іншому, який поріг входу в кавалірку Ріела і Тарян Таура? (грубо: 400Кгрн і 400Куїв, так сказати: на порядки різниця) так отож, з двома Фондами починати кар"єру пасивного лендлорда,це не про інвестицію в ТТ
Бедных, а не нищих. Какой шанс, что к тебе заселится IT-шник-дауншифтер? А какой шанс, что заселятся три работяги из глухого села, которые унитаз впервые увидели позавчера на объекте у заказчика, когда он им на вокзале шабашку предложил? Твоя целевая аудитория - в основном проблемная, а значит, ни о каком пассивном заработке речь не идет.
hume написав:Хит. Звоню меьельщику, который делал мне всю мебель. Хотел кое что доделать. А он мне в ответ говорит, что уже не занимается мебелью. Он теперь криптовалютой торгует. Какие то курсы даже закончил. А вы говорите про чистильщиков обуви в арендном бизнесе.
Никто работать не хочет
Да уж... надо готовиться сливать позицию. Криптозима в этот раз наступит неожиданно и со временем года не совпадет.
мені ще одну відяху відбити, і піду в чистий профіт. Або продати відяхи + вивести намайнене і фіксанути невеликий профіт, вищий чим на депозитах і КРЖН. Але що далі, знову купляти відяхи і майнити, так сказати перпєтум кріпто-мобілє підалити?
Vlad442 написав:Мне кажется, что биткойн (и сопутствующие койны) это афера мирового масштаба.
Все обвалы случаются резко и неожиданно. Больше теряют те, кто больше "заработал". Человек отнес в пирамиду 500 долларов, увидел цифру в 5000, потерял разум, выгреб все деньги и вложился. Редко кто может остановиться, когда растет. Владельцам криптовалют я советовал бы посчитать сколько они вложили реальных денег и вывести эту сумму плюс 10%. Если будет расти дальше, то недополученная прибыль не так больно. Если обвалится, можно сказать "меня это не волнует, я все равно в плюсах".
Кажется, это вы упоминали на ветке Талеба. Вспомните об эффекте Линди, хорошо описанном в книге Skin in the Game - 12-летняя история феномена биткоина говорит в пользу того, что он просуществует еще как минимум столько же (на самом деле одна только эмиссия будет длиться до 2140-го, а сеть может функционировать и без нее).
Ну и раз мы здесь говорим о КРЖН, не забывайте, что и этот рынок волатилен. Особенно, в части обвалов.
Просто ради фана, динамика изменения покупательной способности 1 BTC по отношению к 1 м2 киевского бетона. Комментарии излишни
hume написав:Хит. Звоню меьельщику, который делал мне всю мебель. Хотел кое что доделать. А он мне в ответ говорит, что уже не занимается мебелью. Он теперь криптовалютой торгует. Какие то курсы даже закончил. А вы говорите про чистильщиков обуви в арендном бизнесе.
Никто работать не хочет
скажите ему, что сейчас надо шортить, слишком много хайпа стало вогруг неё
Да какой там шортить, он рад по уши, шо за две недели косарь сделал. Он решил шо он трейдер. Легко быть трейдером когда оно играет в одну сторону.))
Приблизительно как повесить вечером бойлер, а на следующий день дать объявление, что ты монтируешь системы отопления любого уровня.
drevlyanin написав: Недавно узнал, что племянница жены влезла в какую то муть с деньгами и теперь её разыскивают подозрительные субъекты. А школьную подругу супруги кума из петли вытаскивали-набралась кредитов по самое нимагу. Грустно на это смотреть. На тех кто много, да и ещё по своей воле, работает, уже косятся как на извращенцев.
Ага. 100% Напомнило, как-то пол года назад приходит знакомая и спрашивает мнение по поводу финансовой компании Гермес. Они тебе зарабатывают деньги просто нужно забросить на их счёт, и желательно не менее 10 койро
Посмотрел на неё и понял, что у нас в стране много долбoйoбов. Человек на полном серьёзе думает, что ей кто-то заработает денег При этом пересказывая невероятную лапшу со своих ушей