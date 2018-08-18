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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7176717771787179>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 42
1. Зросли більш, як на 15%
17%
7
2. Зросли на 10 - 15%
5%
2
3. Зросли на 5 - 10%
19%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
29%
12
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
3
9. Впали більш, як на 15%
19%
8
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 21:56

  adeges написав:Неизвестно, что лучше, четко понимать - несколько лет, что ты лох.


Из собственного опыта. Я купил дом в 2007-м, когда цены уже упали на 10%. После этого они упали еще на 20%. Но я тогда жил в этом доме, юзал, улучшал его. Дом мне очень нравился. Ощущения, что лоханулся не было. Через три-четыре года его стоимость вернулась к докризисной. Сейчас он + 25-30% к своей пиковой стоимости в 2006-м. Плюс за это время я практически выплатил моргидж. Дом мой. Риелторы тарабанят, продай, есть желающие. Ну о чем тут я могу жалеть? Тем более, мне подфартило в другом. Я только благодарю Отца Небесного за всё это. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 22:21

  vitaliian написав:кто нибудь ещё сомневается что совкошлак ждёт долгий и нудный дешевей?

Чекаємо 3к "хрущовку" на вул.Тампере за 13 000 дол.?
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 22:25

  Natt написав:
  flyman написав:обити богатство тре на масовому ринку бідних",
на луях-віттонах працюють уже із заробленим богатством.

або по іншому, який поріг входу в кавалірку Ріела і Тарян Таура? (грубо: 400Кгрн і 400Куїв, так сказати: на порядки різниця)
так отож,
з двома Фондами починати кар"єру пасивного лендлорда,це не про інвестицію в ТТ

Бедных, а не нищих. Какой шанс, что к тебе заселится IT-шник-дауншифтер? А какой шанс, что заселятся три работяги из глухого села, которые унитаз впервые увидели позавчера на объекте у заказчика, когда он им на вокзале шабашку предложил?
Твоя целевая аудитория - в основном проблемная, а значит, ни о каком пассивном заработке речь не идет.

ЦА така жива або у вагончиках або в хостелах.
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 22:27

  Frant написав:
  vitaliian написав:кто нибудь ещё сомневается что совкошлак ждёт долгий и нудный дешевей?

Чекаємо 3к "хрущовку" на вул.Тампере за 13 000 дол.?


Да, но она через год-другой может пойти под снос ... :( Это не решение квартирного вопроса.
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 22:27

  hume написав:
  Хомякоид написав: В Німців з інфляцією все як завжди.
Надо брать ойро ?
Зображення

Не понятно только куда смотреть. А ценник магазина, или в график. Ты же сам говорил про подорожание товаров ежедневного пользования

в ойро КРЖН не подорожав (від долара ПА1.1 до ПА1.2)
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 22:29

  airmax78 написав:
  Xenon написав:цены вверх, а балконы вниз...


На Половецкой, 14, в Шевченковском районе, обвалился балкон.
Предварительно, никто не пострадал.
Полиция на месте.



Зображення
.
Зображення

Красивый дом. Интересно, почему же ограждение балкона обрушилось?

пожовкло і відвалилося
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 22:46

  airmax78 написав:
  hume написав:Хит.
Звоню меьельщику, который делал мне всю мебель. Хотел кое что доделать. А он мне в ответ говорит, что уже не занимается мебелью. Он теперь криптовалютой торгует. Какие то курсы даже закончил. А вы говорите про чистильщиков обуви в арендном бизнесе.

Никто работать не хочет

Да уж... надо готовиться сливать позицию. Криптозима в этот раз наступит неожиданно и со временем года не совпадет.

мені ще одну відяху відбити, і піду в чистий профіт.
Або продати відяхи + вивести намайнене і фіксанути невеликий профіт, вищий чим на депозитах і КРЖН. Але що далі, знову купляти відяхи і майнити, так сказати перпєтум кріпто-мобілє підалити?
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 22:48

  Vlad442 написав:Мне кажется, что биткойн (и сопутствующие койны) это афера мирового масштаба.

Все обвалы случаются резко и неожиданно. Больше теряют те, кто больше "заработал". Человек отнес в пирамиду 500 долларов, увидел цифру в 5000, потерял разум, выгреб все деньги и вложился. Редко кто может остановиться, когда растет.
Владельцам криптовалют я советовал бы посчитать сколько они вложили реальных денег и вывести эту сумму плюс 10%. Если будет расти дальше, то недополученная прибыль не так больно. Если обвалится, можно сказать "меня это не волнует, я все равно в плюсах".


Кажется, это вы упоминали на ветке Талеба. Вспомните об эффекте Линди, хорошо описанном в книге Skin in the Game - 12-летняя история феномена биткоина говорит в пользу того, что он просуществует еще как минимум столько же (на самом деле одна только эмиссия будет длиться до 2140-го, а сеть может функционировать и без нее).

Ну и раз мы здесь говорим о КРЖН, не забывайте, что и этот рынок волатилен. Особенно, в части обвалов.

Просто ради фана, динамика изменения покупательной способности 1 BTC по отношению к 1 м2 киевского бетона. Комментарии излишни :D

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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 23:07

  baraka написав:
  hume написав:Хит.
Звоню меьельщику, который делал мне всю мебель. Хотел кое что доделать. А он мне в ответ говорит, что уже не занимается мебелью. Он теперь криптовалютой торгует. Какие то курсы даже закончил. А вы говорите про чистильщиков обуви в арендном бизнесе.

Никто работать не хочет


скажите ему, что сейчас надо шортить, слишком много хайпа стало вогруг неё :)

Да какой там шортить, он рад по уши, шо за две недели косарь сделал. Он решил шо он трейдер. Легко быть трейдером когда оно играет в одну сторону.))

Приблизительно как повесить вечером бойлер, а на следующий день дать объявление, что ты монтируешь системы отопления любого уровня.
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 23:13

  drevlyanin написав: Недавно узнал, что племянница жены влезла в какую то муть с деньгами и теперь её разыскивают подозрительные субъекты. А школьную подругу супруги кума из петли вытаскивали-набралась кредитов по самое нимагу. Грустно на это смотреть.
На тех кто много, да и ещё по своей воле, работает, уже косятся как на извращенцев. :lol:

Ага. 100%
Напомнило, как-то пол года назад приходит знакомая и спрашивает мнение по поводу финансовой компании Гермес. Они тебе зарабатывают деньги :mrgreen: просто нужно забросить на их счёт, и желательно не менее 10 койро :mrgreen:

Посмотрел на неё и понял, что у нас в стране много долбoйoбов. Человек на полном серьёзе думает, что ей кто-то заработает денег :D
При этом пересказывая невероятную лапшу со своих ушей
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