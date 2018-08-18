Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
spekulant написав:Покупать по таким ценам врятли, а вот продать сейчас жирно можно, с хорошей маржой, народ пока верит в епатеку, бегает, спрашивает, олени поснимали депозиты, теперь не знаю куда пристроить, метут всякий неликвид тк строится мало, но этот праздник не будет вечно.
Для того щоб щось продать, спочатку необхідно купить:-)
А як же тут купиш, якщо профільна секта «ми всі помремо» жодного разу не написала що можна купляти? Ой. Можна було. В 2012 аеродром. Але то перший і останній раз! Адже жити можна і в битку, і біткоіні..