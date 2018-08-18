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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7176717771787179

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 42
1. Зросли більш, як на 15%
17%
7
2. Зросли на 10 - 15%
5%
2
3. Зросли на 5 - 10%
19%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
29%
12
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
3
9. Впали більш, як на 15%
19%
8
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 23:29

  airmax78 написав:
  Xenon написав:цены вверх, а балконы вниз...


На Половецкой, 14, в Шевченковском районе, обвалился балкон.
Предварительно, никто не пострадал.
Полиция на месте.



Зображення
.
Зображення

Красивый дом. Интересно, почему же ограждение балкона обрушилось?


стеклохолст забыли наклеить.
пожелтело и отвалилось.
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 06:03

  Libo написав:
  Frant написав:
  vitaliian написав:кто нибудь ещё сомневается что совкошлак ждёт долгий и нудный дешевей?

Чекаємо 3к "хрущовку" на вул.Тампере за 13 000 дол.?


Да, но она через год-другой может пойти под снос ... :( Это не решение квартирного вопроса.

Скоріше гіпсові статуї в Ірпіні підуть під знос і під забудову черговими 25-поверхівками вікно у вікно.


По моєму, навіть імбецілам та мікроцефалам вже зрозуміло, що первинка і вторинка рухаються в одному тренді, тільки з певним лагом.
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 06:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:По моєму, навіть імбецілам та мікроцефалам вже зрозуміло, що первинка і вторинка рухаються в одному тренді, тільки з певним лагом.
не стоило озвучивать свой диагноз, всё же это оффтоп.
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 07:22

  spekulant написав:Покупать по таким ценам врятли, а вот продать сейчас жирно можно, с хорошей маржой, народ пока верит в епатеку, бегает, спрашивает, олени поснимали депозиты, теперь не знаю куда пристроить, метут всякий неликвид тк строится мало, но этот праздник не будет вечно.

Для того щоб щось продать, спочатку необхідно купить:-)

А як же тут купиш, якщо профільна секта «ми всі помремо» жодного разу не написала що можна купляти?
Ой. Можна було. В 2012 аеродром. Але то перший і останній раз! Адже жити можна і в битку, і біткоіні..
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