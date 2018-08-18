Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
spekulant написав:Покупать по таким ценам врятли, а вот продать сейчас жирно можно, с хорошей маржой, народ пока верит в епатеку, бегает, спрашивает, олени поснимали депозиты, теперь не знаю куда пристроить, метут всякий неликвид тк строится мало, но этот праздник не будет вечно.
Для того щоб щось продать, спочатку необхідно купить:-)
А як же тут купиш, якщо профільна секта «ми всі помремо» жодного разу не написала що можна купляти? Ой. Можна було. В 2012 аеродром. Але то перший і останній раз! Адже жити можна і в битку, і біткоіні..
Зи. Чекати поки хтось зкопититься і перепаде спадщина - так собі варіант.
Vlad442 написав:Мне кажется, что биткойн (и сопутствующие койны) это афера мирового масштаба.
Все обвалы случаются резко и неожиданно. Больше теряют те, кто больше "заработал". Человек отнес в пирамиду 500 долларов, увидел цифру в 5000, потерял разум, выгреб все деньги и вложился. Редко кто может остановиться, когда растет. Владельцам криптовалют я советовал бы посчитать сколько они вложили реальных денег и вывести эту сумму плюс 10%. Если будет расти дальше, то недополученная прибыль не так больно. Если обвалится, можно сказать "меня это не волнует, я все равно в плюсах".
Кажется, это вы упоминали на ветке Талеба. Вспомните об эффекте Линди, хорошо описанном в книге Skin in the Game - 12-летняя история феномена биткоина говорит в пользу того, что он просуществует еще как минимум столько же (на самом деле одна только эмиссия будет длиться до 2140-го, а сеть может функционировать и без нее).
Ну и раз мы здесь говорим о КРЖН, не забывайте, что и этот рынок волатилен. Особенно, в части обвалов.
Просто ради фана, динамика изменения покупательной способности 1 BTC по отношению к 1 м2 киевского бетона. Комментарии излишни
Я не понимаю феномена роста биткойна. Есть же куча других цифровых валют. Почему рост именно в Битке ? Какие преимущества имеет Биток среди других цифровых валют ? Мне кажеться рано или поздно будет обвал
hume написав:Жк Изумрудный продана 2комн квартира 95 квадратов с довольно неплохим ремонтом на высоком этаже -155 куе. (Быстрая продажа)
По Юниту на сегодня такие цены
1. Однушка на среднем этаже при всех скидках и рассрочке с 50% первого взноса - 2,4 куе метр 2. Однушка в Централ Тауэр при тех же скидках- 2,8-2,9 куе в зависимости от наличии террасы. Но к квартире в Тауэре обязательна покупка паркинга.
=> выгоднее совершать покупки в домах 5-15 лет от введения в эксплуатацию. Оставить модные мопы ценителям, ибо разница колоссальная
В понедельник с утра на работу выйдет Первый, провозгласит тиждень боли и спросит за что Вы так ненавидите МОПы.
Нажаль Ви не зрозуміли головного - був час коли люди з тонкою котлеткою могли доторкнутися до чогось дійсно дорогого, але за відносно скромні гроші. І Я про це писав... зараз, через 4 роки, люди з котлетками побільше, зрозуміли, що можна брати і прикольно коли у тебе є рецепція в будинку, спортзал чи губасті тьолки, і видно не сусідні труси, а панораму центральної частини. І ситуація вирівнялася... от і все. Якщо є бабло - можна і зараз брати, просто 4 роки назад це було в значно дешевше...
hume написав:Жк Изумрудный продана 2комн квартира 95 квадратов с довольно неплохим ремонтом на высоком этаже -155 куе. (Быстрая продажа)
По Юниту на сегодня такие цены
1. Однушка на среднем этаже при всех скидках и рассрочке с 50% первого взноса - 2,4 куе метр 2. Однушка в Централ Тауэр при тех же скидках- 2,8-2,9 куе в зависимости от наличии террасы. Но к квартире в Тауэре обязательна покупка паркинга.
=> выгоднее совершать покупки в домах 5-15 лет от введения в эксплуатацию. Оставить модные мопы ценителям, ибо разница колоссальная
В понедельник с утра на работу выйдет Первый, провозгласит тиждень боли и спросит за что Вы так ненавидите МОПы.
Нажаль Ви не зрозуміли головного - був час коли люди з тонкою котлеткою могли доторкнутися до чогось дійсно дорогого, але за відносно скромні гроші. І Я про це писав... зараз, через 4 роки, люди з котлетками побільше, зрозуміли, що можна брати і прикольно коли у тебе є рецепція в будинку, спортзал чи губасті тьолки, і видно не сусідні труси, а панораму центральної частини. І ситуація вирівнялася... от і все. Якщо є бабло - можна і зараз брати, просто 4 роки назад це було в значно дешевше...
З тонкою котлеткою і зараз можна торкнутися і 1к оКРЖН і кавалірок КРЖН. Тільки тре шукати де торкатися.
rjkz написав: В понедельник с утра на работу выйдет Первый, провозгласит тиждень боли и спросит за что Вы так ненавидите МОПы.
Нажаль Ви не зрозуміли головного - був час коли люди з тонкою котлеткою могли доторкнутися до чогось дійсно дорогого, але за відносно скромні гроші. І Я про це писав... зараз, через 4 роки, люди з котлетками побільше, зрозуміли, що можна брати і прикольно коли у тебе є рецепція в будинку, спортзал чи губасті тьолки, і видно не сусідні труси, а панораму центральної частини. І ситуація вирівнялася... от і все. Якщо є бабло - можна і зараз брати, просто 4 роки назад це було в значно дешевше...
З тонкою котлеткою і зараз можна торкнутися і 1к оКРЖН і кавалірок КРЖН. Тільки тре шукати де торкатися.
Торкнутися можна, але це буде не те, чого хочеться торкатися