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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7177717871797180>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 42
1. Зросли більш, як на 15%
17%
7
2. Зросли на 10 - 15%
5%
2
3. Зросли на 5 - 10%
19%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
29%
12
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
3
9. Впали більш, як на 15%
19%
8
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 23:29

  airmax78 написав:
  Xenon написав:цены вверх, а балконы вниз...


На Половецкой, 14, в Шевченковском районе, обвалился балкон.
Предварительно, никто не пострадал.
Полиция на месте.



Зображення
.
Зображення

Красивый дом. Интересно, почему же ограждение балкона обрушилось?


стеклохолст забыли наклеить.
пожелтело и отвалилось.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 07:22

  spekulant написав:Покупать по таким ценам врятли, а вот продать сейчас жирно можно, с хорошей маржой, народ пока верит в епатеку, бегает, спрашивает, олени поснимали депозиты, теперь не знаю куда пристроить, метут всякий неликвид тк строится мало, но этот праздник не будет вечно.

Для того щоб щось продать, спочатку необхідно купить:-)

А як же тут купиш, якщо профільна секта «ми всі помремо» жодного разу не написала що можна купляти?
Ой. Можна було. В 2012 аеродром. Але то перший і останній раз! Адже жити можна і в битку, і біткоіні..

Зи. Чекати поки хтось зкопититься і перепаде спадщина - так собі варіант.
Первый
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 07:32

  zРадио написав:
  Vlad442 написав:Мне кажется, что биткойн (и сопутствующие койны) это афера мирового масштаба.

Все обвалы случаются резко и неожиданно. Больше теряют те, кто больше "заработал". Человек отнес в пирамиду 500 долларов, увидел цифру в 5000, потерял разум, выгреб все деньги и вложился. Редко кто может остановиться, когда растет.
Владельцам криптовалют я советовал бы посчитать сколько они вложили реальных денег и вывести эту сумму плюс 10%. Если будет расти дальше, то недополученная прибыль не так больно. Если обвалится, можно сказать "меня это не волнует, я все равно в плюсах".


Кажется, это вы упоминали на ветке Талеба. Вспомните об эффекте Линди, хорошо описанном в книге Skin in the Game - 12-летняя история феномена биткоина говорит в пользу того, что он просуществует еще как минимум столько же (на самом деле одна только эмиссия будет длиться до 2140-го, а сеть может функционировать и без нее).

Ну и раз мы здесь говорим о КРЖН, не забывайте, что и этот рынок волатилен. Особенно, в части обвалов.

Просто ради фана, динамика изменения покупательной способности 1 BTC по отношению к 1 м2 киевского бетона. Комментарии излишни :D

Зображення


Я не понимаю феномена роста биткойна. Есть же куча других цифровых валют. Почему рост именно в Битке ? Какие преимущества имеет Биток среди других цифровых валют ? Мне кажеться рано или поздно будет обвал
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 08:47

  rjkz написав:
  hume написав:Жк Изумрудный продана 2комн квартира 95 квадратов с довольно неплохим ремонтом на высоком этаже -155 куе. (Быстрая продажа)

По Юниту на сегодня такие цены

1. Однушка на среднем этаже при всех скидках и рассрочке с 50% первого взноса - 2,4 куе метр
2. Однушка в Централ Тауэр при тех же скидках- 2,8-2,9 куе в зависимости от наличии террасы. Но к квартире в Тауэре обязательна покупка паркинга.

=> выгоднее совершать покупки в домах 5-15 лет от введения в эксплуатацию. Оставить модные мопы ценителям, ибо разница колоссальная


В понедельник с утра на работу выйдет Первый, провозгласит тиждень боли и спросит за что Вы так ненавидите МОПы.
:mrgreen:


Нажаль Ви не зрозуміли головного - був час коли люди з тонкою котлеткою могли доторкнутися до чогось дійсно дорогого, але за відносно скромні гроші. І Я про це писав... зараз, через 4 роки, люди з котлетками побільше, зрозуміли, що можна брати і прикольно коли у тебе є рецепція в будинку, спортзал чи губасті тьолки, і видно не сусідні труси, а панораму центральної частини.
І ситуація вирівнялася... от і все. Якщо є бабло - можна і зараз брати, просто 4 роки назад це було в значно дешевше...
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 08:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  rjkz написав:пожелтело и отвалилось.
зато меньше затрат на демонтаж. натянуть сверху вниз прозрачный тент "мягкое стекло" и выйдет шикарная терраса.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 08:50

  Первый написав:
  rjkz написав:
  hume написав:Жк Изумрудный продана 2комн квартира 95 квадратов с довольно неплохим ремонтом на высоком этаже -155 куе. (Быстрая продажа)

По Юниту на сегодня такие цены

1. Однушка на среднем этаже при всех скидках и рассрочке с 50% первого взноса - 2,4 куе метр
2. Однушка в Централ Тауэр при тех же скидках- 2,8-2,9 куе в зависимости от наличии террасы. Но к квартире в Тауэре обязательна покупка паркинга.

=> выгоднее совершать покупки в домах 5-15 лет от введения в эксплуатацию. Оставить модные мопы ценителям, ибо разница колоссальная


В понедельник с утра на работу выйдет Первый, провозгласит тиждень боли и спросит за что Вы так ненавидите МОПы.
:mrgreen:


Нажаль Ви не зрозуміли головного - був час коли люди з тонкою котлеткою могли доторкнутися до чогось дійсно дорогого, але за відносно скромні гроші. І Я про це писав... зараз, через 4 роки, люди з котлетками побільше, зрозуміли, що можна брати і прикольно коли у тебе є рецепція в будинку, спортзал чи губасті тьолки, і видно не сусідні труси, а панораму центральної частини.
І ситуація вирівнялася... от і все. Якщо є бабло - можна і зараз брати, просто 4 роки назад це було в значно дешевше...

З тонкою котлеткою і зараз можна торкнутися і 1к оКРЖН і кавалірок КРЖН.
Тільки тре шукати де торкатися.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 08:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  Первый написав:
  rjkz написав:
В понедельник с утра на работу выйдет Первый, провозгласит тиждень боли и спросит за что Вы так ненавидите МОПы.
:mrgreen:


Нажаль Ви не зрозуміли головного - був час коли люди з тонкою котлеткою могли доторкнутися до чогось дійсно дорогого, але за відносно скромні гроші. І Я про це писав... зараз, через 4 роки, люди з котлетками побільше, зрозуміли, що можна брати і прикольно коли у тебе є рецепція в будинку, спортзал чи губасті тьолки, і видно не сусідні труси, а панораму центральної частини.
І ситуація вирівнялася... от і все. Якщо є бабло - можна і зараз брати, просто 4 роки назад це було в значно дешевше...

З тонкою котлеткою і зараз можна торкнутися і 1к оКРЖН і кавалірок КРЖН.
Тільки тре шукати де торкатися.
Торкнутися можна, але це буде не те, чого хочеться торкатися
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 09:01

  Faceless написав:
flyman написав:
  Первый написав:
Нажаль Ви не зрозуміли головного - був час коли люди з тонкою котлеткою могли доторкнутися до чогось дійсно дорогого, але за відносно скромні гроші. І Я про це писав... зараз, через 4 роки, люди з котлетками побільше, зрозуміли, що можна брати і прикольно коли у тебе є рецепція в будинку, спортзал чи губасті тьолки, і видно не сусідні труси, а панораму центральної частини.
І ситуація вирівнялася... от і все. Якщо є бабло - можна і зараз брати, просто 4 роки назад це було в значно дешевше...

З тонкою котлеткою і зараз можна торкнутися і 1к оКРЖН і кавалірок КРЖН.
Тільки тре шукати де торкатися.
Торкнутися можна, але це буде не те, чого хочеться торкатися

Вам шашечки, чи їхати? (с)
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 09:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Торкнутися можна, але це буде не те, чого хочеться торкатися

З іпотекою - можна все ;)
Успіх
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 09:18

  Успіх написав:
  Faceless написав:Торкнутися можна, але це буде не те, чого хочеться торкатися

З іпотекою - можна все ;)

"Все" - це смарт-конурка в 20 м2 на окраїні облцентра?
Нежирно, нежирно.
До речі, в житті всяке може бути - і розлучення, і бідність. Цілком можливо, що успішний Успіх (бувший Долярек) - в старості буде там доживати, в тій шафі.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 19 кві, 2021 09:53, всього редагувалось 2 разів.
Frant
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