Участок виртуальной земли: $500 000 +Безумие NFT повысило интерес к онлайн-средам на основе блокчейнов. Наиболее известными из них являются Decentraland, Cryptovoxels, Somnium Space и The Sandbox, где цены на виртуальную недвижимость достигают новых высот.Общий объем продаж Decentraland составил более 50 миллионов долларов, включая землю, аватары, имена пользователей и носимые устройства, такие как виртуальные костюмы. Участок земли размером 41 216 виртуальных квадратных метров был продан 11 апреля за 572 000 долларов, что, по словам платформы, стало рекордом.Другой участок Decentraland был продан 21 марта за 283 567 долларов, согласно NonFungible.com, в то время как Somnium Space сообщила, что 16 марта недвижимость на его платформе была продана более чем за 500 000 долларов.Энтузиасты Metaverse сравнивают спешку с покупкой виртуальной земли с борьбой за доменные имена в первые дни Интернета. В настоящее время на каждой из основных платформ, основанных на блокчейне, есть несколько тысяч уникальных землевладельцев.Их теория заключается в том, что по мере того, как все больше людей собирается в этих условиях, участки земли в центральных районах будут пользоваться большим спросом из-за количества посетителей.По данным NonFungible.com, в марте в Decentraland было 334 покупателя, при этом ежемесячный объем продаж земли превысил 4 миллиона долларов, с 767 400 долларов в феврале с 184 покупателями и 246 134 долларов в январе с 111 покупателями.В некоторых виртуальных мирах есть свои собственные криптовалюты: по данным Coinbase, MANA Decentraland за последний год взлетела более чем на 3500%.