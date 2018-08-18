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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7177717871797180

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 42
1. Зросли більш, як на 15%
17%
7
2. Зросли на 10 - 15%
5%
2
3. Зросли на 5 - 10%
19%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
29%
12
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
3
9. Впали більш, як на 15%
19%
8
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 09:29

  Первый написав:
  rjkz написав:
В понедельник с утра на работу выйдет Первый, провозгласит тиждень боли и спросит за что Вы так ненавидите МОПы.
:mrgreen:


Нажаль Ви не зрозуміли головного - був час коли люди з тонкою котлеткою могли доторкнутися до чогось дійсно дорогого, але за відносно скромні гроші. І Я про це писав... зараз, через 4 роки, люди з котлетками побільше, зрозуміли, що можна брати і прикольно коли у тебе є рецепція в будинку, спортзал чи губасті тьолки, і видно не сусідні труси, а панораму центральної частини.
І ситуація вирівнялася... от і все. Якщо є бабло - можна і зараз брати, просто 4 роки назад це було в значно дешевше...

Да уж. Я бы даже сказал, что ситуация уже перекосилась слегка. Уже и с пухлой каклеткой придется сильно ограничивать полет фантазии.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 09:32

  Успіх написав:
  Faceless написав:Торкнутися можна, але це буде не те, чого хочеться торкатися

З іпотекою - можна все ;)

гагага,
дешева іпотека: пака-пака.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 09:46

Впереди еще цена от пятерочки за квадрат
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 09:48

  Grand Touring написав:Впереди еще цена от пятерочки за квадрат

А потім - знову 1000 дол/м2, як це вже було, і не раз))))
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 09:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Успіх написав:
  Faceless написав:Торкнутися можна, але це буде не те, чого хочеться торкатися

З іпотекою - можна все ;)
Не все так просто, не все так однозначно.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 09:52

  rjkz написав:
  airmax78 написав:Красивый дом. Интересно, почему же ограждение балкона обрушилось?


стеклохолст забыли наклеить.
пожелтело и отвалилось.

На фото же видно, что что-то поклеили. Просто, думаю, на неправильный клей.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 09:54

  Grand Touring написав:Впереди еще цена от пятерочки за квадрат

Зображення

Участок виртуальной земли: $500 000 +
Безумие NFT повысило интерес к онлайн-средам на основе блокчейнов. Наиболее известными из них являются Decentraland, Cryptovoxels, Somnium Space и The Sandbox, где цены на виртуальную недвижимость достигают новых высот.

Общий объем продаж Decentraland составил более 50 миллионов долларов, включая землю, аватары, имена пользователей и носимые устройства, такие как виртуальные костюмы. Участок земли размером 41 216 виртуальных квадратных метров был продан 11 апреля за 572 000 долларов, что, по словам платформы, стало рекордом.

Другой участок Decentraland был продан 21 марта за 283 567 долларов, согласно NonFungible.com, в то время как Somnium Space сообщила, что 16 марта недвижимость на его платформе была продана более чем за 500 000 долларов.

Энтузиасты Metaverse сравнивают спешку с покупкой виртуальной земли с борьбой за доменные имена в первые дни Интернета. В настоящее время на каждой из основных платформ, основанных на блокчейне, есть несколько тысяч уникальных землевладельцев.
Их теория заключается в том, что по мере того, как все больше людей собирается в этих условиях, участки земли в центральных районах будут пользоваться большим спросом из-за количества посетителей.

По данным NonFungible.com, в марте в Decentraland было 334 покупателя, при этом ежемесячный объем продаж земли превысил 4 миллиона долларов, с 767 400 долларов в феврале с 184 покупателями и 246 134 долларов в январе с 111 покупателями.

В некоторых виртуальных мирах есть свои собственные криптовалюты: по данным Coinbase, MANA Decentraland за последний год взлетела более чем на 3500%.

https://курс.ком.юа/novost/341902-inves ... dvizhimost

на этом фоне хрущи па 5 не выглядит безумием.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 10:12

  vitaliian написав:на этом фоне хрущи па 5 не выглядит безумием

Питаннячко в тому, що разом з "хрущами" впадуть ціни й на "неохрущі" в Прикиївських Єпенях. І гіпсові статУї не допоможуть)))) :mrgreen:

Тому не варто дрочити на падіння цін "хрущів".
Востаннє редагувалось Frant в Пон 19 кві, 2021 10:13, всього редагувалось 2 разів.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 10:24

  Frant написав: І гіпсові статУї не допоможуть)))) :mrgreen:
давить на личное не честно в дискуссии
Grand Touring
 
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  #<1 ... 7177717871797180
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