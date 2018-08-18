Додано: Пон 19 кві, 2021 11:28

В прошлый раз когда писал про неподтвержденный сделками рост цен, хотел привести в пример одну квартиру, которая запомнилась тем, что продается грубо говоря по цене ремонта. Она стоила 125, потом ее переставили на 130, и когда я про нее вспомнил - ее в продаже уже не было. Но вот смотрю - опять она есть за 130(не звонил). Хотел глянуть на Бомбере время экспозиции - а он ее не видит. Но висит она долго.

Мне кажется, что рынок вышел на плато и замер. Теперь кто хочет продать, тот будет двигаться и продавать, а кто хочет похвастаться - тот будет рассказывать про рост рынка и держать цену выше диапазона, в котором сделки случаются.