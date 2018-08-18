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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 19 кві, 2021 11:28
В прошлый раз когда писал про неподтвержденный сделками рост цен, хотел привести в пример одну квартиру, которая запомнилась тем, что продается грубо говоря по цене ремонта. Она стоила 125, потом ее переставили на 130, и когда я про нее вспомнил - ее в продаже уже не было. Но вот смотрю - опять она есть за 130(не звонил). Хотел глянуть на Бомбере время экспозиции - а он ее не видит. Но висит она долго.
Мне кажется, что рынок вышел на плато и замер. Теперь кто хочет продать, тот будет двигаться и продавать, а кто хочет похвастаться - тот будет рассказывать про рост рынка и держать цену выше диапазона, в котором сделки случаются.
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Додано: Пон 19 кві, 2021 11:34
airmax78 написав:
И я не понимаю, как в здравом уме можно покупать виртуальную "землю". ПЦ какой-то.
Кто-то говорил, что вы работаете в прачечной и не понимаете как криптохрущ может отбелить доходы
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Додано: Пон 19 кві, 2021 11:41
airmax78 написав:
Это верный знак, что скоро очередной обвал крипторынка. Повторение истории с криптокотами 1 в 1. Я в шоке от того, насколько у народа короткая память. И я не понимаю, как в здравом уме можно покупать виртуальную "землю". ПЦ какой-то.
а що з котами?
по моєму, все гуд, живуть і плодяться на блокчейні.
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Додано: Пон 19 кві, 2021 11:46
Grand Touring написав: airmax78 написав:
И я не понимаю, как в здравом уме можно покупать виртуальную "землю". ПЦ какой-то.
Кто-то говорил, что вы работаете в прачечной и не понимаете как криптохрущ может отбелить доходы
тема не новая, есть игры в которых можно купить виртуальное золото, доспехи, оружие (список конечно длиннее). Я давно говорю что виртуальщина вызывает зависимость, а ойти индустрия зашла слишком далеко (в неправильном направлении).
Но это только начало. Рынок виртуальных активов будет расти наравне с фондой, у золотого миллиарда лишние деньги давят карманы, а лох не мамонт.
Когда то у меня был такой период, ходил по аукционам, покупал картины и др.антиквариат (для души) но 2008 год тогда отрезвил мою молодую голову.
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