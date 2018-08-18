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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 19 кві, 2021 11:28
В прошлый раз когда писал про неподтвержденный сделками рост цен, хотел привести в пример одну квартиру, которая запомнилась тем, что продается грубо говоря по цене ремонта. Она стоила 125, потом ее переставили на 130, и когда я про нее вспомнил - ее в продаже уже не было. Но вот смотрю - опять она есть за 130(не звонил). Хотел глянуть на Бомбере время экспозиции - а он ее не видит. Но висит она долго.
Мне кажется, что рынок вышел на плато и замер. Теперь кто хочет продать, тот будет двигаться и продавать, а кто хочет похвастаться - тот будет рассказывать про рост рынка и держать цену выше диапазона, в котором сделки случаются.
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Додано: Пон 19 кві, 2021 11:34
airmax78 написав:
И я не понимаю, как в здравом уме можно покупать виртуальную "землю". ПЦ какой-то.
Кто-то говорил, что вы работаете в прачечной и не понимаете как криптохрущ может отбелить доходы
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Додано: Пон 19 кві, 2021 11:41
airmax78 написав:
Это верный знак, что скоро очередной обвал крипторынка. Повторение истории с криптокотами 1 в 1. Я в шоке от того, насколько у народа короткая память. И я не понимаю, как в здравом уме можно покупать виртуальную "землю". ПЦ какой-то.
а що з котами?
по моєму, все гуд, живуть і плодяться на блокчейні.
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Додано: Пон 19 кві, 2021 11:46
Grand Touring написав: airmax78 написав:
И я не понимаю, как в здравом уме можно покупать виртуальную "землю". ПЦ какой-то.
Кто-то говорил, что вы работаете в прачечной и не понимаете как криптохрущ может отбелить доходы
тема не новая, есть игры в которых можно купить виртуальное золото, доспехи, оружие (список конечно длиннее). Я давно говорю что виртуальщина вызывает зависимость, а ойти индустрия зашла слишком далеко (в неправильном направлении).
Но это только начало. Рынок виртуальных активов будет расти наравне с фондой, у золотого миллиарда лишние деньги давят карманы, а лох не мамонт.
Когда то у меня был такой период, ходил по аукционам, покупал картины и др.антиквариат (для души) но 2008 год тогда отрезвил мою молодую голову.
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Додано: Пон 19 кві, 2021 12:02
striped написав:
..
Мне кажется, что рынок вышел на плато и замер. Теперь кто хочет продать, тот будет двигаться и продавать, а кто хочет похвастаться - тот будет рассказывать про рост рынка и держать цену выше диапазона, в котором сделки случаются.
накладывается (не)сезонный фактор, да и карантин пока никто не отменял
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Додано: Пон 19 кві, 2021 12:07
vitaliian написав:
Когда то у меня был такой период, ходил по аукционам, покупал картины и др.антиквариат (для души) но 2008 год тогда отрезвил мою молодую голову.
странно, как правило об этом никто не жалеет
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Додано: Пон 19 кві, 2021 12:12
vitaliian написав:
тема не новая, есть игры в которых можно купить виртуальное золото, доспехи, оружие (список конечно длиннее). Я давно говорю что виртуальщина вызывает зависимость, а ойти индустрия зашла слишком далеко (в неправильном направлении).
С развитием технологий виртуальный мир будет процветать, реальный мир определенных граждан угнетает. Виртуальный мир сглаживает социальные и физиологические различия, к раю и социализму люди стремятся давно.
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Додано: Пон 19 кві, 2021 12:12
vitaliian написав: Grand Touring написав: airmax78 написав:
И я не понимаю, как в здравом уме можно покупать виртуальную "землю". ПЦ какой-то.
Кто-то говорил, что вы работаете в прачечной и не понимаете как криптохрущ может отбелить доходы
тема не новая, есть игры в которых можно купить виртуальное золото, доспехи, оружие (список конечно длиннее). Я давно говорю что виртуальщина вызывает зависимость, а ойти индустрия зашла слишком далеко (в неправильном направлении).
Но это только начало. Рынок виртуальных активов будет расти наравне с фондой, у золотого миллиарда лишние деньги давят карманы, а лох не мамонт.
Когда то у меня был такой период, ходил по аукционам, покупал картины и др.антиквариат (для души) но 2008 год тогда отрезвил мою молодую голову.
до речі, це нова тема NFT (тіпа цифровий сертифікат що ти тепер купив "перший твіт") на блокчейні
тобто блокчейн це одне, а що поверх нього, це інше (крипта, коти, NFT, віртуальна земля, реєстр інвесторів Аркади, цифровий юань, список дозволів КМДА на будівництво ...)
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Додано: Пон 19 кві, 2021 12:18
Grand Touring написав: vitaliian написав:
тема не новая, есть игры в которых можно купить виртуальное золото, доспехи, оружие (список конечно длиннее). Я давно говорю что виртуальщина вызывает зависимость, а ойти индустрия зашла слишком далеко (в неправильном направлении).
С развитием технологий виртуальный мир будет процветать, реальный мир определенных граждан угнетает. Виртуальный мир сглаживает социальные и физиологические различия, к раю и социализму люди стремятся давно.
що цікаво, ні один фантаст чи футурист не передбачив блокчейн, що дуже дивно...
тобто ні мосту в майбутнє, ні в минуле не існує ... виходить так
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Додано: Пон 19 кві, 2021 12:26
striped написав:
В прошлый раз когда писал про неподтвержденный сделками рост цен, хотел привести в пример одну квартиру, которая запомнилась тем, что продается грубо говоря по цене ремонта. Она стоила 125, потом ее переставили на 130, и когда я про нее вспомнил - ее в продаже уже не было. Но вот смотрю - опять она есть за 130(не звонил). Хотел глянуть на Бомбере время экспозиции - а он ее не видит. Но висит она долго.
Мне кажется, что рынок вышел на плато и замер. Теперь кто хочет продать, тот будет двигаться и продавать, а кто хочет похвастаться - тот будет рассказывать про рост рынка и держать цену выше диапазона, в котором сделки случаются.
если интересно покопать - скиньте плиз в личку ссыль на неё на других сайтах
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