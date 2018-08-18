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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7179718071817182

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 43
1. Зросли більш, як на 15%
16%
7
2. Зросли на 10 - 15%
5%
2
3. Зросли на 5 - 10%
19%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
30%
13
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
3
9. Впали більш, як на 15%
19%
8
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 12:27

  flyman написав:тобто ні мосту в майбутнє, ні в минуле не існує ... виходить так
всі ці мости і машини часу - заборонені законами фізики, зокрема термодинаміки.
Якщо кого цікавлять сучасні наукові досягнення - політ американського вертольота на Марсі, відео ось тут https://www.youtube.com/watch?v=p1KolyCqICI

Давайте краще про нерухомість.
Хоча би про напівпідвали навколо Києва.
Готові - вони теж зросли в ціні за останніх 3 роки?
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 12:30

  Frant написав:
  flyman написав:тобто ні мосту в майбутнє, ні в минуле не існує ... виходить так
всі ці мости і машини часу - заборонені законами фізики, зокрема термодинаміки.
Якщо кого цікавлять сучасні наукові досягнення - політ американського вертольота на Марсі, відео ось тут https://www.youtube.com/watch?v=p1KolyCqICI

Давайте краще про нерухомість.
Хоча би про напівпідвали навколо Києва.
Готові - вони теж зросли в ціні за останніх 3 роки?

голий цоколь 2.5х


який голікоптер на Марсі, там атмосфери майже нема
Вікі пише, що в 110 менше тиск як в нашій, тобто як на висоті 30+км.
Вертольоти там бувають?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 12:42

  baraka написав:если интересно покопать - скиньте плиз в личку ссыль на неё на других сайтах


Отправил. На всеобщее обозрение не хочу выкладывать, чтобы она на просмотрах не подорожала еще, а когда опять окончится срок публикации растишки не сказали "Ну вот - продалась!"
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 12:44

  sequence написав:накладывается (не)сезонный фактор, да и карантин пока никто не отменял


Раньше несезон вроде был летом... Ну и опыт старших товарищей показывает, что как только появляется объект по сладкой цене, то старшие товарищи готовы прерывать отпуск и прилетать с пылающими авизо к сладким продаванам.
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 12:57

  Grand Touring написав: Виртуальный мир сглаживает социальные и физиологические различия, к раю и социализму люди стремятся давно.

в истории пока не нашли способ всех уравнять.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 13:11

  flyman написав:
  Frant написав:
  flyman написав:тобто ні мосту в майбутнє, ні в минуле не існує ... виходить так
всі ці мости і машини часу - заборонені законами фізики, зокрема термодинаміки.
Якщо кого цікавлять сучасні наукові досягнення - політ американського вертольота на Марсі, відео ось тут https://www.youtube.com/watch?v=p1KolyCqICI

Давайте краще про нерухомість.
Хоча би про напівпідвали навколо Києва.
Готові - вони теж зросли в ціні за останніх 3 роки?

голий цоколь 2.5х


який голікоптер на Марсі, там атмосфери майже нема
Вікі пише, що в 110 менше тиск як в нашій, тобто як на висоті 30+км.
Вертольоти там бувають?


Тільки що показали що бувають.
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 13:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:який голікоптер на Марсі, там атмосфери майже нема
Вікі пише, що в 110 менше тиск як в нашій, тобто як на висоті 30+км.
Вертольоти там бувають?

Читай. Спешл для Тернопільського політеха! Швидкість обертів лопастей і двигуна подивись :)
На цьому і базується підйомна сила при розрідженій атмосфері.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Ingenuity
Востаннє редагувалось stas_rst в Пон 19 кві, 2021 13:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 13:33

Буча агрессивная
https://focus.ua/ukraine/480387-tysyach ... to-i-video
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