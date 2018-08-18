Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:тобто ні мосту в майбутнє, ні в минуле не існує ... виходить так
всі ці мости і машини часу - заборонені законами фізики, зокрема термодинаміки. Якщо кого цікавлять сучасні наукові досягнення - політ американського вертольота на Марсі, відео ось тут https://www.youtube.com/watch?v=p1KolyCqICI
Давайте краще про нерухомість. Хоча би про напівпідвали навколо Києва. Готові - вони теж зросли в ціні за останніх 3 роки?
flyman написав:тобто ні мосту в майбутнє, ні в минуле не існує ... виходить так
всі ці мости і машини часу - заборонені законами фізики, зокрема термодинаміки. Якщо кого цікавлять сучасні наукові досягнення - політ американського вертольота на Марсі, відео ось тут https://www.youtube.com/watch?v=p1KolyCqICI
Давайте краще про нерухомість. Хоча би про напівпідвали навколо Києва. Готові - вони теж зросли в ціні за останніх 3 роки?
голий цоколь 2.5х
який голікоптер на Марсі, там атмосфери майже нема Вікі пише, що в 110 менше тиск як в нашій, тобто як на висоті 30+км. Вертольоти там бувають?
sequence написав:накладывается (не)сезонный фактор, да и карантин пока никто не отменял
Раньше несезон вроде был летом... Ну и опыт старших товарищей показывает, что как только появляется объект по сладкой цене, то старшие товарищи готовы прерывать отпуск и прилетать с пылающими авизо к сладким продаванам.
flyman написав:тобто ні мосту в майбутнє, ні в минуле не існує ... виходить так
всі ці мости і машини часу - заборонені законами фізики, зокрема термодинаміки. Якщо кого цікавлять сучасні наукові досягнення - політ американського вертольота на Марсі, відео ось тут https://www.youtube.com/watch?v=p1KolyCqICI
Давайте краще про нерухомість. Хоча би про напівпідвали навколо Києва. Готові - вони теж зросли в ціні за останніх 3 роки?
голий цоколь 2.5х
який голікоптер на Марсі, там атмосфери майже нема Вікі пише, що в 110 менше тиск як в нашій, тобто як на висоті 30+км. Вертольоти там бувають?