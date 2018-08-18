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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 19 кві, 2021 13:53
striped написав: sequence написав:
накладывается (не)сезонный фактор, да и карантин пока никто не отменял
Раньше несезон вроде был летом... Ну и опыт старших товарищей показывает, что как только появляется объект по сладкой цене, то старшие товарищи готовы прерывать отпуск и прилетать с пылающими авизо к сладким продаванам.
Это больше касается несистемных продаж - "бабушкина квартира" и т.д. В новых комплексах у системных продавцов/застройщиков цены упорно не падают. Например, КГС чо-та там подымал на днях.
Я еще 100 раз готов повторить: несмотря на унылый рост доходов населения, на застройщиков давит рост издержек. Подорожали не только растительное масло, но и буквально все компоненты стройки и ремонта. Поэтому будут просто меньше строить, но маржу сохранят.
Вторичка будет тянуться, но там движения напоминают броуновское. Все время выползают то подарки судьбы, то памятники деньгам
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Додано: Пон 19 кві, 2021 13:55
Найдена причина агрессивного поведения риэлторов и лордов на ветке - доля убыточных компаний в сфере операций с недвижимостью увеличилась в 2020-м с 28,4% до 55,6%. Финансовый результат сектора - 7,7 млрд грн убытков против 14,2 млрд грн прибыли в 2019-м.
Суммарный же результат экономической деятельности всех крупных и средних компаний в стране уменьшился на 40,8%, или 183 млрд грн. Детально здесь:Валютный рынок в контексте ДС
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Додано: Пон 19 кві, 2021 14:46
zРадио написав:
Найдена причина агрессивного поведения риэлторов и лордов на ветке - доля убыточных компаний в сфере операций с недвижимостью увеличилась в 2020-м с 28,4% до 55,6%. Финансовый результат сектора - 7,7 млрд грн убытков против 14,2 млрд грн прибыли в 2019-м.
Суммарный же результат экономической деятельности всех крупных и средних компаний в стране уменьшился на 40,8%, или 183 млрд грн. Детально здесь:Валютный рынок в контексте ДС
Пушний звір йменням "Крандець" потихеньку-потихеньку підкрадається до КРЖН(((
Востаннє редагувалось Frant
в Пон 19 кві, 2021 14:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 19 кві, 2021 15:20
Frant написав: zРадио написав:
Найдена причина агрессивного поведения риэлторов и лордов на ветке - доля убыточных компаний в сфере операций с недвижимостью увеличилась в 2020-м с 28,4% до 55,6%. Финансовый результат сектора - 7,7 млрд грн убытков против 14,2 млрд грн прибыли в 2019-м.
Суммарный же результат экономической деятельности всех крупных и средних компаний в стране уменьшился на 40,8%, или 183 млрд грн. Детально здесь:Валютный рынок в контексте ДС
Пушний звір йменням "Крандець" потихеньку-потихеньку підкрадається до КРЖН(((
передули гумову бабу,
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Додано: Пон 19 кві, 2021 15:36
sequence написав:
Я еще 100 раз готов повторить: несмотря на унылый рост доходов населения, на застройщиков давит рост издержек. Подорожали не только растительное масло, но и буквально все компоненты стройки и ремонта. Поэтому будут просто меньше строить, но маржу сохранят.
Вторичка будет тянуться, но там движения напоминают броуновское. Все время выползают то подарки судьбы, то памятники деньгам
Да повторять то можно и 200 раз, но есть цены застройщиков в регионах, когда цена за метр в домах и с бОльшей придомовой и меньшей этажности значительно, кратно НИЖЕ. То ли Урусы не любят в регионах, то ли региональные сбушники и прочие "друзья застройщиков" предпочитают покупать недвижку в Киеве, а не локально. Т.е. желание сохранить маржу оно безусловно похвальное, но это по прежнему рынок - как только условные сержики осознают, что скорость их скирдования стала значительно отставать от скорости роста цен - они либо уйдут в бабушатники, либо просто превратятся в ждунов, т.е. деньги в любом случае не придут на первичный рынок. А не придут деньги - либо банкротства застройщиков (сейчас взять и просто заморозить стройку кмк не получится - слишком большие условно-постоянные затраты остаются) либо затягивание строительных поясов, маржи и порезка аппетитов "инвестиционных нянь".
Посмотрите - даже АТБ заговорила о своей платежной системе - они говорят, что 2% за эквайринг (при общей EBITDA 10%) это слишком много. А банки в сотый раз говорят, что дешевле они не могут. Вот и посмотрим как рынок разрулит эту ситуацию.
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striped
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Додано: Пон 19 кві, 2021 15:42
striped написав:
ак только условные сержики осознают, что скорость их скирдования стала значительно отставать от скорости роста цен - они либо уйдут в бабушатники, либо просто превратятся в ждунов, т.е. деньги в любом случае не придут на первичный рынок.
Ви що - які бабушатники??? Там же відсутні гіпсові статуї! І школи/ринки/поліклініки є поблизу! Народ наш такого не любить.
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Додано: Пон 19 кві, 2021 16:33
striped написав: sequence написав:
Я еще 100 раз готов повторить: несмотря на унылый рост доходов населения, на застройщиков давит рост издержек. Подорожали не только растительное масло, но и буквально все компоненты стройки и ремонта. Поэтому будут просто меньше строить, но маржу сохранят.
Вторичка будет тянуться, но там движения напоминают броуновское. Все время выползают то подарки судьбы, то памятники деньгам
Да повторять то можно и 200 раз, но есть цены застройщиков в регионах, когда цена за метр в домах и с бОльшей придомовой и меньшей этажности значительно, кратно НИЖЕ. То ли Урусы не любят в регионах, то ли региональные сбушники и прочие "друзья застройщиков" предпочитают покупать недвижку в Киеве, а не локально. Т.е. желание сохранить маржу оно безусловно похвальное, но это по прежнему рынок - как только условные сержики осознают, что скорость их скирдования стала значительно отставать от скорости роста цен - они либо уйдут в бабушатники, либо просто превратятся в ждунов, т.е. деньги в любом случае не придут на первичный рынок. А не придут деньги - либо банкротства застройщиков (сейчас взять и просто заморозить стройку кмк не получится - слишком большие условно-постоянные затраты остаются) либо затягивание строительных поясов, маржи и порезка аппетитов "инвестиционных нянь".
Посмотрите - даже АТБ заговорила о своей платежной системе - они говорят, что 2% за эквайринг (при общей EBITDA 10%) это слишком много. А банки в сотый раз говорят, что дешевле они не могут. Вот и посмотрим как рынок разрулит эту ситуацию.
я навіть знаю коли буде компроміс: при просадці курса гривні на 20%, і ціни не тре понижувати в грн. і котлетки Франклінів зайдуть на ринок.
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