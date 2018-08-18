Додано: Пон 19 кві, 2021 15:36

sequence написав: Я еще 100 раз готов повторить: несмотря на унылый рост доходов населения, на застройщиков давит рост издержек. Подорожали не только растительное масло, но и буквально все компоненты стройки и ремонта. Поэтому будут просто меньше строить, но маржу сохранят.

Вторичка будет тянуться, но там движения напоминают броуновское. Все время выползают то подарки судьбы, то памятники деньгам Я еще 100 раз готов повторить: несмотря на унылый рост доходов населения, на застройщиков давит рост издержек. Подорожали не только растительное масло, но и буквально все компоненты стройки и ремонта. Поэтому будут просто меньше строить, но маржу сохранят.Вторичка будет тянуться, но там движения напоминают броуновское. Все время выползают то подарки судьбы, то памятники деньгам

Да повторять то можно и 200 раз, но есть цены застройщиков в регионах, когда цена за метр в домах и с бОльшей придомовой и меньшей этажности значительно, кратно НИЖЕ. То ли Урусы не любят в регионах, то ли региональные сбушники и прочие "друзья застройщиков" предпочитают покупать недвижку в Киеве, а не локально. Т.е. желание сохранить маржу оно безусловно похвальное, но это по прежнему рынок - как только условные сержики осознают, что скорость их скирдования стала значительно отставать от скорости роста цен - они либо уйдут в бабушатники, либо просто превратятся в ждунов, т.е. деньги в любом случае не придут на первичный рынок. А не придут деньги - либо банкротства застройщиков (сейчас взять и просто заморозить стройку кмк не получится - слишком большие условно-постоянные затраты остаются) либо затягивание строительных поясов, маржи и порезка аппетитов "инвестиционных нянь".Посмотрите - даже АТБ заговорила о своей платежной системе - они говорят, что 2% за эквайринг (при общей EBITDA 10%) это слишком много. А банки в сотый раз говорят, что дешевле они не могут. Вот и посмотрим как рынок разрулит эту ситуацию.