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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 19 кві, 2021 17:31
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Забудовників врятує лише доступна іпотека пА 5%!
Додано: Пон 19 кві, 2021 17:45
Додано: Пон 19 кві, 2021 17:48
Бредятина, обман и очковтирательство. Я с удивлением узнал, что в прошлом году доход моего хорошо знакомого риелтора в Киеве был примерно на уровне американского. Знатно косил бабло. И все заслуженно. Он большой пахарь.
А на потеху зрадиам и прочей вате они нарисуют все что угодно.
Это одна из самых серых сфер бизнеса. Отследить расчеты в ней на данном этапе практически невозможно. Какие дураки будут светить расчеты и платить налоги? Вы ж сами все тут жулики и уклонисты, и делаете вид, что серьезно воспринимаете этот бред. Это просто скотство с вашей стороны. Разочаровали.
Додано: Пон 19 кві, 2021 17:53
Юмор оценил Боюсь, на статистику тут по привычке испражниться не получится. Финансовые результаты - это уже данные бухгалтерской отчетности, за неправду в которой можно и в тюрьму загреметь. Так что придется пенять на тень. Правда, и тут возникнут вопросы... все-таки речь о средне-крупном бизнесе, а не подпольных бизнес-уголках местных "практиков"...
PS: Libo, я как предвкушал, что ты очередную дурь напишешь - читать комментарий по слогам! Можешь дважды - тебе лишним не будет
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 19 кві, 2021 17:56, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 19 кві, 2021 17:55
Спостерігаю за динамікою продажів одного забудовника (на етапі ями), для себе відмітив, що за останній місяць не було продано жодної квартири!
Додано: Пон 19 кві, 2021 17:56
а я думаю кто ж это покупает подорожавшие котлованы, и остальной неликвид типа одесского бульвара а эээээтоо рылы нувориши, гребут по 10-20 квартир, чтобы г-ну Либо было о чём писать на форуме. Не всё же время писать про туалет в каждой комнате. Если бы вас скрестить с Долярчиком страна бы получила Ильфа и Петрова 2.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 19 кві, 2021 18:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 19 кві, 2021 17:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Справедливости ради, ещё года три или четыре назад можно было взять ипотеку по акции в Кредобанке под 5%, сейчас можно без акций и госпрограмм взять под 10% с фиксацией на 5 лет, а с акциями и дешевле.
Додано: Пон 19 кві, 2021 18:01
А что он не так сазал? Зачем привязываться к инфляции?
Создается государственный ипотечный фонд модернизации жилья. Запускаем в него несколько миллиардов и берем для него несколько миллиардов долларов кредита Мирового банка под мизерные проценты.
Банки дают ипотеку под инфляцию и +3%. Фонд компенсирует банкам так, чтоб у чела оставалось только 5%. Кто живет в аварийном или очень старом жилье, тем вообще 0%. Абы только его там не придавило и не пришлось давать ему госжилье вообще бесплатно.
Госпрограмма модернизации устаревшего жилья и изношенной инфраструктуры.
Плебс сам за все заплатит. Его надо только подтолнуть на подвиг и совратить низкими процентами.
Додано: Пон 19 кві, 2021 18:02
конечно ещё зависит от стоимости фондирования, но при инфляции деньги "на выдачу" дешевыми быть не могут. Это как торговать ниже себестоимости, долго так проработаешь? Просто себестоимость у денег неявная, позже окажется что за год сахар и хлеб стали по 30. А вам компенсировали всего 5%.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 19 кві, 2021 18:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 19 кві, 2021 18:03
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
бгг
побольше бы таких сладких ждунов
как раз их деньги и попадают на первичку только через лендлордов)
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