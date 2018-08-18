Додано: Пон 19 кві, 2021 18:01

vitaliian написав: Успіх написав: Забудовників врятує лише доступна іпотека пА 5%! Забудовників врятує лише доступна іпотека пА 5%! в 3 раза ниже уровня инфляции? банки сами будут готовы брать такую ипотеку и кредитовать правительство) Долярчик сколько вам лет, если до сих пор верите с сказочки? (успіх плохой ник). в 3 раза ниже уровня инфляции? банки сами будут готовы брать такую ипотеку и кредитовать правительство) Долярчик сколько вам лет, если до сих пор верите с сказочки? (успіх плохой ник).

А что он не так сазал? Зачем привязываться к инфляции?Создается государственный ипотечный фонд модернизации жилья. Запускаем в него несколько миллиардов и берем для него несколько миллиардов долларов кредита Мирового банка под мизерные проценты.Банки дают ипотеку под инфляцию и +3%. Фонд компенсирует банкам так, чтоб у чела оставалось только 5%. Кто живет в аварийном или очень старом жилье, тем вообще 0%. Абы только его там не придавило и не пришлось давать ему госжилье вообще бесплатно.Госпрограмма модернизации устаревшего жилья и изношенной инфраструктуры.Плебс сам за все заплатит. Его надо только подтолнуть на подвиг и совратить низкими процентами.