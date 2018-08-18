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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7182718371847185>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 45
1. Зросли більш, як на 15%
16%
7
2. Зросли на 10 - 15%
4%
2
3. Зросли на 5 - 10%
18%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
31%
14
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
3
9. Впали більш, як на 15%
20%
9
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 17:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Забудовників врятує лише доступна іпотека пА 5%! :D
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 17:45

  Успіх написав:Забудовників врятує лише доступна іпотека пА 5%! :D
в 3 раза ниже уровня инфляции? банки сами будут готовы брать такую ипотеку и кредитовать правительство) Долярчик сколько вам лет, если до сих пор верите с сказочки? (успіх плохой ник).
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 17:48

  zРадио написав:Найдена причина агрессивного поведения риэлторов и лордов на ветке - доля убыточных компаний в сфере операций с недвижимостью увеличилась в 2020-м с 28,4% до 55,6%. Финансовый результат сектора - 7,7 млрд грн убытков против 14,2 млрд грн прибыли в 2019-м.

Суммарный же результат экономической деятельности всех крупных и средних компаний в стране уменьшился на 40,8%, или 183 млрд грн. Детально здесь:
Валютный рынок в контексте ДС


Бредятина, обман и очковтирательство. Я с удивлением узнал, что в прошлом году доход моего хорошо знакомого риелтора в Киеве был примерно на уровне американского. Знатно косил бабло. И все заслуженно. Он большой пахарь.
А на потеху зрадиам и прочей вате они нарисуют все что угодно.
Это одна из самых серых сфер бизнеса. Отследить расчеты в ней на данном этапе практически невозможно. Какие дураки будут светить расчеты и платить налоги? Вы ж сами все тут жулики и уклонисты, и делаете вид, что серьезно воспринимаете этот бред. Это просто скотство с вашей стороны. Разочаровали. :(
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 17:53

  baraka написав:
  zРадио написав:Найдена причина агрессивного поведения риэлторов и лордов на ветке - доля убыточных компаний в сфере операций с недвижимостью увеличилась в 2020-м с 28,4% до 55,6%. Финансовый результат сектора - 7,7 млрд грн убытков против 14,2 млрд грн прибыли в 2019-м.

Суммарный же результат экономической деятельности всех крупных и средних компаний в стране уменьшился на 40,8%, или 183 млрд грн. Детально здесь:
Валютный рынок в контексте ДС


этого не может быть!
предлагаю гипотезу - они просто в тень ушли.
вторая гипотеза - официальная стата корявая, она криво посчитана

:)


Юмор оценил :mrgreen: Боюсь, на статистику тут по привычке испражниться не получится. Финансовые результаты - это уже данные бухгалтерской отчетности, за неправду в которой можно и в тюрьму загреметь. Так что придется пенять на тень. Правда, и тут возникнут вопросы... все-таки речь о средне-крупном бизнесе, а не подпольных бизнес-уголках местных "практиков"...

PS: Libo, я как предвкушал, что ты очередную дурь напишешь - читать комментарий по слогам! Можешь дважды - тебе лишним не будет
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 19 кві, 2021 17:56, всього редагувалось 2 разів.
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 17:55

  Libo написав:Это одна из самых серых сфер бизнеса. Отследить расчеты в ней на данном этапе практически невозможно. Какие дураки будут светить расчеты и платить налоги? Вы ж сами все тут жулики и уклонисты, и делаете вид, что серьезно воспринимаете этот бред. Это просто скотство с вашей стороны. Разочаровали. :(


Спостерігаю за динамікою продажів одного забудовника (на етапі ями), для себе відмітив, що за останній місяць не було продано жодної квартири!
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 17:56

  Libo написав:
Бредятина, обман и очковтирательство. Я с удивлением узнал, что в прошлом году доход моего хорошо знакомого риелтора в Киеве был примерно на уровне американского. Знатно косил бабло. И все заслуженно. Он большой пахарь.
А на потеху зрадиам и прочей вате они нарисуют все что угодно.
Это одна из самых серых сфер бизнеса. Отследить расчеты в ней на данном этапе практически невозможно. Какие дураки будут светить расчеты и платить налоги? Вы ж сами все тут жулики и уклонисты, и делаете вид, что серьезно воспринимаете этот бред. Это просто скотство с вашей стороны. Разочаровали. :(

а я думаю кто ж это покупает подорожавшие котлованы, и остальной неликвид типа одесского бульвара а эээээтоо рылы нувориши, гребут по 10-20 квартир, чтобы г-ну Либо было о чём писать на форуме. Не всё же время писать про туалет в каждой комнате. Если бы вас скрестить с Долярчиком страна бы получила Ильфа и Петрова 2.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 19 кві, 2021 18:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 17:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:
  Успіх написав:Забудовників врятує лише доступна іпотека пА 5%! :D
в 3 раза ниже уровня инфляции? банки сами будут готовы брать такую ипотеку и кредитовать правительство) Долярчик сколько вам лет, если до сих пор верите с сказочки? (успіх плохой ник).
Справедливости ради, ещё года три или четыре назад можно было взять ипотеку по акции в Кредобанке под 5%, сейчас можно без акций и госпрограмм взять под 10% с фиксацией на 5 лет, а с акциями и дешевле.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 18:01

  vitaliian написав:
  Успіх написав:Забудовників врятує лише доступна іпотека пА 5%! :D
в 3 раза ниже уровня инфляции? банки сами будут готовы брать такую ипотеку и кредитовать правительство) Долярчик сколько вам лет, если до сих пор верите с сказочки? (успіх плохой ник).


А что он не так сазал? Зачем привязываться к инфляции? :roll:
Создается государственный ипотечный фонд модернизации жилья. Запускаем в него несколько миллиардов и берем для него несколько миллиардов долларов кредита Мирового банка под мизерные проценты.
Банки дают ипотеку под инфляцию и +3%. Фонд компенсирует банкам так, чтоб у чела оставалось только 5%. Кто живет в аварийном или очень старом жилье, тем вообще 0%. Абы только его там не придавило и не пришлось давать ему госжилье вообще бесплатно.
Госпрограмма модернизации устаревшего жилья и изношенной инфраструктуры.
Плебс сам за все заплатит. Его надо только подтолнуть на подвиг и совратить низкими процентами. :idea:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 18:02

  Faceless написав:
vitaliian написав:
  Успіх написав:Забудовників врятує лише доступна іпотека пА 5%! :D
в 3 раза ниже уровня инфляции? банки сами будут готовы брать такую ипотеку и кредитовать правительство) Долярчик сколько вам лет, если до сих пор верите с сказочки? (успіх плохой ник).
Справедливости ради, ещё года три или четыре назад можно было взять ипотеку по акции в Кредобанке под 5%, сейчас можно без акций и госпрограмм взять под 10% с фиксацией на 5 лет, а с акциями и дешевле.
конечно ещё зависит от стоимости фондирования, но при инфляции деньги "на выдачу" дешевыми быть не могут. Это как торговать ниже себестоимости, долго так проработаешь? Просто себестоимость у денег неявная, позже окажется что за год сахар и хлеб стали по 30. А вам компенсировали всего 5%.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 19 кві, 2021 18:05, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 18:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  striped написав:- как только условные сержики осознают, что скорость их скирдования стала значительно отставать от скорости роста цен - они либо уйдут в бабушатники, либо просто превратятся в ждунов, т.е. деньги в любом случае не придут на первичный рынок.

бгг
побольше бы таких сладких ждунов
как раз их деньги и попадают на первичку только через лендлордов)
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