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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7183718471857186>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 45
1. Зросли більш, як на 15%
16%
7
2. Зросли на 10 - 15%
4%
2
3. Зросли на 5 - 10%
18%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
31%
14
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
3
9. Впали більш, як на 15%
20%
9
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 18:06

  sergikkc007 написав:
  Libo написав:Это одна из самых серых сфер бизнеса. Отследить расчеты в ней на данном этапе практически невозможно. Какие дураки будут светить расчеты и платить налоги? Вы ж сами все тут жулики и уклонисты, и делаете вид, что серьезно воспринимаете этот бред. Это просто скотство с вашей стороны. Разочаровали. :(


Спостерігаю за динамікою продажів одного забудовника (на етапі ями), для себе відмітив, що за останній місяць не було продано жодної квартири!

думаю озвучить объект не сложно?
или бла-бла-бла?
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 18:09

  Faceless написав:Справедливости ради, ещё года три или четыре назад можно было взять ипотеку по акции в Кредобанке под 5%, сейчас можно без акций и госпрограмм взять под 10% с фиксацией на 5 лет


Не говорит ли это о том, что ипотечный продукт в том виде, в котором он может существовать в наших экономических реалиях, уже давно оказывает свой эффект на РН, без которого ситуация была бы еще хуже? А парадигма, которой придерживаетесь вы и ряд других форумчан, состоит в том, что ипотека - это инкремент, который если появится, то простимулирует рынок вверх

PS: я знаю, чем вы возразите - мол, текущие объемы смешные. Как бы да, но ведь рынок кредитования у нас во всех сегментах мизерный...
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 18:12

  zРадио написав: Финансовые результаты - это уже данные бухгалтерской отчетности,

Надо шевелить мозгами и понимать, что это за финансовая отчетность.
Весь год на рынке была движуха, цены росли, количество сделок ракетой вверх, а риелторы ушли в убыток. :shock: Наверно даром работали, еще и клиентам из своих при покупке доплачивали. :lol: Если сам идиот, то не надо из других делать. :P
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 18:15

  Libo написав:
А что он не так сазал? Зачем привязываться к инфляции? :roll:
Создается государственный ипотечный фонд модернизации жилья. Запускаем в него несколько миллиардов и берем для него несколько миллиардов долларов кредита Мирового банка под мизерные проценты.
Банки дают ипотеку под инфляцию и +3%. Фонд компенсирует банкам так, чтоб у чела оставалось только 5%. Кто живет в аварийном или очень старом жилье, тем вообще 0%. Абы только его там не придавило и не пришлось давать ему госжилье вообще бесплатно.
Госпрограмма модернизации устаревшего жилья и изношенной инфраструктуры.
Плебс сам за все заплатит. Его надо только подтолнуть на подвиг и совратить низкими процентами. :idea:


Бредовая идея - кредит в Мировом банке нельзя взять в гривне, а пересичному кредит нельзя выдать в долларе. Чем курсовой риск покрывать будешь? На длинном ипотечном сроке он огромен!!! Уже 15 лет прошло от предыдущего кредитохайпа, а его боль до сих пор ощущают и банки, и бюджет, и заемщики...

Верховная Рада Украины 269-273 голосами приняла на внеочередном планерном заседании во вторник законы (№4475, 4398 и 4399) о защите валютных заемщиков, которые имеют многолетние долги по кредитам в иностранной валюте, предполагающие относительно мягкую схему их реструктуризации и налоговые льготы для банков
https://interfax.com.ua/news/general/737347.html
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 18:21

  zРадио написав:Бредовая идея - кредит в Мировом банке нельзя взять в гривне, а пересичному кредит нельзя выдать в долларе.

Я там писал не о фонде для выдачи ипотечных КРЕДИТОВ, а о фонде для компенсации ПРОЦЕНТОВ по ипотечным кредитам. Бестолочь. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 18:21

  Libo написав:
  zРадио написав: Финансовые результаты - это уже данные бухгалтерской отчетности,

Надо шевелить мозгами и понимать, что это за финансовая отчетность.
Весь год на рынке была движуха, цены росли, количество сделок ракетой вверх, а риелторы ушли в убыток. :shock: Наверно даром работали, еще и клиентам из своих при покупке доплачивали. :lol: Если сам идиот, то не надо из других делать. :P


Ага, особенно на рынке аренды (который тоже попадает в сегмент операций с недвижимостью) росли цены и количество сделок :mrgreen: Ты вообще слабо РН понимаешь, но спорить - лезешь. Это далеко не только жилье, и, тем более, небольшая его прослойка новостроев...

  Libo написав:
  zРадио написав:Бредовая идея - кредит в Мировом банке нельзя взять в гривне, а пересичному кредит нельзя выдать в долларе.

Я там писал не о фонде для выдачи ипотечных КРЕДИТОВ, а о фонде для компенсации ПРОЦЕНТОВ по ипотечным кредитам. Бестолочь. :?


Сам ты бестолочь. Во-первых, ты четко написал, что потребитель за все заплатит. Во-вторых, даже если не потребитель, а государство - валютный риск никуда не исчезает!!! Это именно то, вследствие чего у нас происходят девальвации, вместе с остальным обесценивающие и недвижимость
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 19 кві, 2021 18:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 18:24

  Прохожий написав:думаю озвучить объект не сложно?
или бла-бла-бла?


у мене нема мотиву писати тут неправду...- зараз в роздумах - купувати якогось хрущика , стрибати в котлован...чи продовжувати збирати копійки :?
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 18:32

  zРадио написав:
Ага, особенно на рынке аренды (который тоже попадает в сегмент операций с недвижимостью) росли цены и количество сделок :mrgreen: Ты вообще слабо РН понимаешь, но спорить - лезешь. Это далеко не только жилье, и, тем более, небольшая его прослойка новостроев...


Я лично в прошлом году заплатил риелтеру $6 тыщ. Наличными. Никаких договоров и расписок. Только купеческое слово. Остался очень доволен. Еще накрыл поляну. Говорил с ними, видел своими глазами, что жизнь в прошлом году у них удалась. Телефоны в прошлом году у них не замолкали. А ты недоразумение несешь такую чушь. Тебе не стыдно тут врать? :oops: Почему ваша вата такая лживая и бестыжая? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 18:43

  zРадио написав:
  Libo написав: Я там писал не о фонде для выдачи ипотечных КРЕДИТОВ, а о фонде для компенсации ПРОЦЕНТОВ по ипотечным кредитам. Бестолочь. :?


Сам ты бестолочь. Во-первых, ты четко написал, что потребитель за все заплатит. Во-вторых, даже если не потребитель, а государство - валютный риск никуда не исчезает!!! Это именно то, вследствие чего у нас происходят девальвации, вместе с остальным обесценивающие и недвижимость


Ты в экономике и в социальной политике полный ноль.
Чел возьмет на себя ипотечный кредит и его выплату. Государство только компенсирует ему часть процентов.
За эти копейки государство стимулирует строительную отрасль и экономику в целом, получает увеличение налоговых доходов. 1 грн. в строительстве дает 10 грн. роста в других отраслях. А во-вторых, снимает с себя ответственность и огромные расходы на переселение людей из старого и аварийного фонда.
Государство - это мы.
Будем мы счастливы в новом современном жилье, значит будет счастливым и успешным наше государство. :idea:
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 18:43

  Libo написав:Я лично в прошлом году заплатил риелтеру $6 тыщ. Наличными. Никаких договоров и расписок. Только купеческое слово. Остался очень доволен. Еще накрыл поляну. Говорил с ними, видел своими глазами, что жизнь в прошлом году у них удалась. Телефоны в прошлом году у них не замолкали. А ты недоразумение несешь такую чушь. Тебе не стыдно тут врать? :oops: Почему ваша вата такая лживая и бестыжая? :roll:


Пропагандист лживый и бесстыжий, это Министерство экономического развития и торговли Украины у тебя - вата?? Давал он риэлтору 6 тыс кэшем. Ахахаха. Всі раді і я трошки (с) Только причем здесь финансовый результат деятельности крупных и средних компаний? :shock:
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