Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Libo написав:Это одна из самых серых сфер бизнеса. Отследить расчеты в ней на данном этапе практически невозможно. Какие дураки будут светить расчеты и платить налоги? Вы ж сами все тут жулики и уклонисты, и делаете вид, что серьезно воспринимаете этот бред. Это просто скотство с вашей стороны. Разочаровали.
Спостерігаю за динамікою продажів одного забудовника (на етапі ями), для себе відмітив, що за останній місяць не було продано жодної квартири!
Faceless написав:Справедливости ради, ещё года три или четыре назад можно было взять ипотеку по акции в Кредобанке под 5%, сейчас можно без акций и госпрограмм взять под 10% с фиксацией на 5 лет
Не говорит ли это о том, что ипотечный продукт в том виде, в котором он может существовать в наших экономических реалиях, уже давно оказывает свой эффект на РН, без которого ситуация была бы еще хуже? А парадигма, которой придерживаетесь вы и ряд других форумчан, состоит в том, что ипотека - это инкремент, который если появится, то простимулирует рынок вверх
PS: я знаю, чем вы возразите - мол, текущие объемы смешные. Как бы да, но ведь рынок кредитования у нас во всех сегментах мизерный...
zРадио написав: Финансовые результаты - это уже данные бухгалтерской отчетности,
Надо шевелить мозгами и понимать, что это за финансовая отчетность. Весь год на рынке была движуха, цены росли, количество сделок ракетой вверх, а риелторы ушли в убыток. Наверно даром работали, еще и клиентам из своих при покупке доплачивали. Если сам идиот, то не надо из других делать.
Libo написав: А что он не так сазал? Зачем привязываться к инфляции? Создается государственный ипотечный фонд модернизации жилья. Запускаем в него несколько миллиардов и берем для него несколько миллиардов долларов кредита Мирового банка под мизерные проценты. Банки дают ипотеку под инфляцию и +3%. Фонд компенсирует банкам так, чтоб у чела оставалось только 5%. Кто живет в аварийном или очень старом жилье, тем вообще 0%. Абы только его там не придавило и не пришлось давать ему госжилье вообще бесплатно. Госпрограмма модернизации устаревшего жилья и изношенной инфраструктуры. Плебс сам за все заплатит. Его надо только подтолнуть на подвиг и совратить низкими процентами.
Бредовая идея - кредит в Мировом банке нельзя взять в гривне, а пересичному кредит нельзя выдать в долларе. Чем курсовой риск покрывать будешь? На длинном ипотечном сроке он огромен!!! Уже 15 лет прошло от предыдущего кредитохайпа, а его боль до сих пор ощущают и банки, и бюджет, и заемщики... Верховная Рада Украины 269-273 голосами приняла на внеочередном планерном заседании во вторник законы (№4475, 4398 и 4399) о защите валютных заемщиков, которые имеют многолетние долги по кредитам в иностранной валюте, предполагающие относительно мягкую схему их реструктуризации и налоговые льготы для банков https://interfax.com.ua/news/general/737347.html
zРадио написав: Финансовые результаты - это уже данные бухгалтерской отчетности,
Надо шевелить мозгами и понимать, что это за финансовая отчетность. Весь год на рынке была движуха, цены росли, количество сделок ракетой вверх, а риелторы ушли в убыток. Наверно даром работали, еще и клиентам из своих при покупке доплачивали. Если сам идиот, то не надо из других делать.
Ага, особенно на рынке аренды (который тоже попадает в сегмент операций с недвижимостью) росли цены и количество сделок Ты вообще слабо РН понимаешь, но спорить - лезешь. Это далеко не только жилье, и, тем более, небольшая его прослойка новостроев...
Libo написав:
zРадио написав:Бредовая идея - кредит в Мировом банке нельзя взять в гривне, а пересичному кредит нельзя выдать в долларе.
Я там писал не о фонде для выдачи ипотечных КРЕДИТОВ, а о фонде для компенсации ПРОЦЕНТОВ по ипотечным кредитам. Бестолочь.
Сам ты бестолочь. Во-первых, ты четко написал, что потребитель за все заплатит. Во-вторых, даже если не потребитель, а государство - валютный риск никуда не исчезает!!! Это именно то, вследствие чего у нас происходят девальвации, вместе с остальным обесценивающие и недвижимость
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 19 кві, 2021 18:25, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав: Ага, особенно на рынке аренды (который тоже попадает в сегмент операций с недвижимостью) росли цены и количество сделок Ты вообще слабо РН понимаешь, но спорить - лезешь. Это далеко не только жилье, и, тем более, небольшая его прослойка новостроев...
Я лично в прошлом году заплатил риелтеру $6 тыщ. Наличными. Никаких договоров и расписок. Только купеческое слово. Остался очень доволен. Еще накрыл поляну. Говорил с ними, видел своими глазами, что жизнь в прошлом году у них удалась. Телефоны в прошлом году у них не замолкали. А ты недоразумение несешь такую чушь. Тебе не стыдно тут врать? Почему ваша вата такая лживая и бестыжая?
Libo написав: Я там писал не о фонде для выдачи ипотечных КРЕДИТОВ, а о фонде для компенсации ПРОЦЕНТОВ по ипотечным кредитам. Бестолочь.
Сам ты бестолочь. Во-первых, ты четко написал, что потребитель за все заплатит. Во-вторых, даже если не потребитель, а государство - валютный риск никуда не исчезает!!! Это именно то, вследствие чего у нас происходят девальвации, вместе с остальным обесценивающие и недвижимость
Ты в экономике и в социальной политике полный ноль. Чел возьмет на себя ипотечный кредит и его выплату. Государство только компенсирует ему часть процентов. За эти копейки государство стимулирует строительную отрасль и экономику в целом, получает увеличение налоговых доходов. 1 грн. в строительстве дает 10 грн. роста в других отраслях. А во-вторых, снимает с себя ответственность и огромные расходы на переселение людей из старого и аварийного фонда. Государство - это мы. Будем мы счастливы в новом современном жилье, значит будет счастливым и успешным наше государство.
Libo написав:Я лично в прошлом году заплатил риелтеру $6 тыщ. Наличными. Никаких договоров и расписок. Только купеческое слово. Остался очень доволен. Еще накрыл поляну. Говорил с ними, видел своими глазами, что жизнь в прошлом году у них удалась. Телефоны в прошлом году у них не замолкали. А ты недоразумение несешь такую чушь. Тебе не стыдно тут врать? Почему ваша вата такая лживая и бестыжая?
Пропагандист лживый и бесстыжий, это Министерство экономического развития и торговли Украины у тебя - вата?? Давал он риэлтору 6 тыс кэшем. Ахахаха. Всі раді і я трошки (с) Только причем здесь финансовый результат деятельности крупных и средних компаний?