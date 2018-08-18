Додано: Пон 19 кві, 2021 18:09

Faceless написав: Справедливости ради, ещё года три или четыре назад можно было взять ипотеку по акции в Кредобанке под 5%, сейчас можно без акций и госпрограмм взять под 10% с фиксацией на 5 лет Справедливости ради, ещё года три или четыре назад можно было взять ипотеку по акции в Кредобанке под 5%, сейчас можно без акций и госпрограмм взять под 10% с фиксацией на 5 лет

Не говорит ли это о том, что ипотечный продукт в том виде, в котором он может существовать в наших экономических реалиях, уже давно оказывает свой эффект на РН, без которого ситуация была бы еще хуже? А парадигма, которой придерживаетесь вы и ряд других форумчан, состоит в том, что ипотека - это инкремент, который если появится, то простимулирует рынок вверхPS: я знаю, чем вы возразите - мол, текущие объемы смешные. Как бы да, но ведь рынок кредитования у нас во всех сегментах мизерный...