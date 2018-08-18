Додано: Пон 19 кві, 2021 19:31

Libo написав: Чел возьмет на себя ипотечный кредит и его выплату. Государство только компенсирует ему часть процентов.

За эти копейки государство стимулирует строительную отрасль и экономику в целом, получает увеличение налоговых доходов. 1 грн. в строительстве дает 10 грн. роста в других отраслях. А во-вторых, снимает с себя ответственность и огромные расходы на переселение людей из старого и аварийного фонда. Чел возьмет на себя ипотечный кредит и его выплату. Государство только компенсирует ему часть процентов.За эти копейки государство стимулирует строительную отрасль и экономику в целом, получает увеличение налоговых доходов. 1 грн. в строительстве дает 10 грн. роста в других отраслях. А во-вторых, снимает с себя ответственность и огромные расходы на переселение людей из старого и аварийного фонда.

Успіх написав: Я вже втомився повторювати - та ЗВЕРТАЙТЕ УВАГУ на смайлики в кінці!!! Я вже втомився повторювати - та ЗВЕРТАЙТЕ УВАГУ на смайлики в кінці!!!

zРадио написав: А парадигма, которой придерживаетесь вы и ряд других форумчан, состоит в том, что ипотека - это инкремент, который если появится, то простимулирует рынок вверх А парадигма, которой придерживаетесь вы и ряд других форумчан, состоит в том, что ипотека - это инкремент, который если появится, то простимулирует рынок вверх

Понимаешь в чём проблема, в низкой платежеспособности. Если люди не могут собрать на квартиру 4-15к чем они отдавать те кредиты будут? Вижу только одну пользу от ипотеки, относительно платежеспособные смогут переехать из двушки в трёшки, из райцентра в обл.центр, из окраин в районы поприличнее. Но эти люди обычно не из категорий подпадающих под льготы.при большом уважении к вам (тут идёт длинная тирада бла-бла-бла) ваши посты и без смайликов сильно наивны и анекдотичны, может оно к лучшему у наивных в жизни больше позитива, всё же вы далеки от реальности.оно бы было неплохо что-то простимулировать... только боржоми не помогает при системных поражениях жкт.