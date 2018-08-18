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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7183718471857186

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 45
1. Зросли більш, як на 15%
16%
7
2. Зросли на 10 - 15%
4%
2
3. Зросли на 5 - 10%
18%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
31%
14
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
3
9. Впали більш, як на 15%
20%
9
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 18:49

  Прохожий написав:
  striped написав:- как только условные сержики осознают, что скорость их скирдования стала значительно отставать от скорости роста цен - они либо уйдут в бабушатники, либо просто превратятся в ждунов, т.е. деньги в любом случае не придут на первичный рынок.

бгг
побольше бы таких сладких ждунов
как раз их деньги и попадают на первичку только через лендлордов)

Да. Судя по всему так и происходит.
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 18:58

  vitaliian написав:
  Успіх написав:Забудовників врятує лише доступна іпотека пА 5%! :D
в 3 раза ниже уровня инфляции? банки сами будут готовы брать такую ипотеку и кредитовать правительство) Долярчик сколько вам лет, если до сих пор верите с сказочки? (успіх плохой ник).

Я вже втомився повторювати - та ЗВЕРТАЙТЕ УВАГУ на смайлики в кінці!!! :D
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 19:09

  Успіх написав:
  vitaliian написав:
  Успіх написав:Забудовників врятує лише доступна іпотека пА 5%! :D
в 3 раза ниже уровня инфляции? банки сами будут готовы брать такую ипотеку и кредитовать правительство) Долярчик сколько вам лет, если до сих пор верите с сказочки? (успіх плохой ник).

Я вже втомився повторювати - та ЗВЕРТАЙТЕ УВАГУ на смайлики в кінці!!! :D

у Лібо без смайликів, там 6Куе кешем риалтору.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 19:22

  Успіх написав:Я вже втомився повторювати - та ЗВЕРТАЙТЕ УВАГУ на смайлики в кінці!!! :D

Зображення
Выбачаюсь, не удержался :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 19:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Libo написав:Чел возьмет на себя ипотечный кредит и его выплату. Государство только компенсирует ему часть процентов.
За эти копейки государство стимулирует строительную отрасль и экономику в целом, получает увеличение налоговых доходов. 1 грн. в строительстве дает 10 грн. роста в других отраслях. А во-вторых, снимает с себя ответственность и огромные расходы на переселение людей из старого и аварийного фонда.

Понимаешь в чём проблема, в низкой платежеспособности. Если люди не могут собрать на квартиру 4-15к чем они отдавать те кредиты будут? Вижу только одну пользу от ипотеки, относительно платежеспособные смогут переехать из двушки в трёшки, из райцентра в обл.центр, из окраин в районы поприличнее. Но эти люди обычно не из категорий подпадающих под льготы.
  Успіх написав:Я вже втомився повторювати - та ЗВЕРТАЙТЕ УВАГУ на смайлики в кінці!!!
при большом уважении к вам (тут идёт длинная тирада бла-бла-бла) ваши посты и без смайликов сильно наивны и анекдотичны, может оно к лучшему у наивных в жизни больше позитива, всё же вы далеки от реальности.
  zРадио написав:А парадигма, которой придерживаетесь вы и ряд других форумчан, состоит в том, что ипотека - это инкремент, который если появится, то простимулирует рынок вверх
оно бы было неплохо что-то простимулировать... только боржоми не помогает при системных поражениях жкт.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 20:13

  Прохожий написав:
  striped написав:- как только условные сержики осознают, что скорость их скирдования стала значительно отставать от скорости роста цен - они либо уйдут в бабушатники, либо просто превратятся в ждунов, т.е. деньги в любом случае не придут на первичный рынок.

бгг
побольше бы таких сладких ждунов
как раз их деньги и попадают на первичку только через лендлордов)

Так эти прагматично-экономичные Sergiki снимают в силу своих талантов не у Трибеки новострой в гетто за 400-600, а хорошую трёшку с правильными комнатами на ПБ и дешевле и с парками рядом и ...
А на ваши с Хьюмом Кардиналы и ЦП у них бюджет не заточен. И воздух с шумом там не те.
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 21:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  pesikot написав:И да, поедь из Чернигова до Коптей и обратно.
людям с Кропивницкого прикажешь ездить в Одессу через твой Чернигов, потому что у вас там дорога хорошая, или жители Кропивницкого по-твоему 2й сорт и дороги не заслуживают?

Искать в твоих словах логику гиблое дело, иди испражняйся на политическую ветку.
vitaliian
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