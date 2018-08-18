Прохожий написав:
бгг
побольше бы таких сладких ждунов
как раз их деньги и попадают на первичку только через лендлордов)
Да. Судя по всему так и происходит.
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Додано: Пон 19 кві, 2021 18:49
Да. Судя по всему так и происходит.
Додано: Пон 19 кві, 2021 18:58
Я вже втомився повторювати - та ЗВЕРТАЙТЕ УВАГУ на смайлики в кінці!!!
Додано: Пон 19 кві, 2021 19:09
у Лібо без смайликів, там 6Куе кешем риалтору.
Додано: Пон 19 кві, 2021 19:22
Додано: Пон 19 кві, 2021 19:31
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Понимаешь в чём проблема, в низкой платежеспособности. Если люди не могут собрать на квартиру 4-15к чем они отдавать те кредиты будут? Вижу только одну пользу от ипотеки, относительно платежеспособные смогут переехать из двушки в трёшки, из райцентра в обл.центр, из окраин в районы поприличнее. Но эти люди обычно не из категорий подпадающих под льготы.
при большом уважении к вам (тут идёт длинная тирада бла-бла-бла) ваши посты и без смайликов сильно наивны и анекдотичны, может оно к лучшему у наивных в жизни больше позитива, всё же вы далеки от реальности.
оно бы было неплохо что-то простимулировать... только боржоми не помогает при системных поражениях жкт.
Додано: Пон 19 кві, 2021 20:13
Так эти прагматично-экономичные Sergiki снимают в силу своих талантов не у Трибеки новострой в гетто за 400-600, а хорошую трёшку с правильными комнатами на ПБ и дешевле и с парками рядом и ...
А на ваши с Хьюмом Кардиналы и ЦП у них бюджет не заточен. И воздух с шумом там не те.
Додано: Пон 19 кві, 2021 21:15
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
людям с Кропивницкого прикажешь ездить в Одессу через твой Чернигов, потому что у вас там дорога хорошая, или жители Кропивницкого по-твоему 2й сорт и дороги не заслуживают?
Искать в твоих словах логику гиблое дело, иди испражняйся на политическую ветку.
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