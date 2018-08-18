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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 19 кві, 2021 18:49
Прохожий написав: striped написав:
- как только условные сержики осознают, что скорость их скирдования стала значительно отставать от скорости роста цен - они либо уйдут в бабушатники, либо просто превратятся в ждунов, т.е. деньги в любом случае не придут на первичный рыно
к.
бгг
побольше бы таких сладких ждунов
как раз их деньги и попадают на первичку только через лендлордов)
Да. Судя по всему так и происходит.
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Додано: Пон 19 кві, 2021 19:09
у Лібо без смайликів, там 6Куе кешем риалтору.
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Додано: Пон 19 кві, 2021 19:22
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Додано: Пон 19 кві, 2021 19:31
Libo написав:
Чел возьмет на себя ипотечный кредит и его выплату. Государство только компенсирует ему часть процентов.
За эти копейки государство стимулирует строительную отрасль и экономику в целом, получает увеличение налоговых доходов. 1 грн. в строительстве дает 10 грн. роста в других отраслях. А во-вторых, снимает с себя ответственность и огромные расходы на переселение людей из старого и аварийного фонда.
Понимаешь в чём проблема, в низкой платежеспособности. Если люди не могут собрать на квартиру 4-15к чем они отдавать те кредиты будут? Вижу только одну пользу от ипотеки, относительно платежеспособные смогут переехать из двушки в трёшки, из райцентра в обл.центр, из окраин в районы поприличнее. Но эти люди обычно не из категорий подпадающих под льготы.
Успіх написав:
Я вже втомився повторювати - та ЗВЕРТАЙТЕ УВАГУ на смайлики в кінці!!!
при большом уважении к вам (тут идёт длинная тирада бла-бла-бла) ваши посты и без смайликов сильно наивны и анекдотичны, может оно к лучшему у наивных в жизни больше позитива, всё же вы далеки от реальности.
zРадио написав:
А парадигма, которой придерживаетесь вы и ряд других форумчан, состоит в том, что ипотека - это инкремент, который если появится, то простимулирует рынок вверх
оно бы было неплохо что-то простимулировать... только боржоми не помогает при системных поражениях жкт.
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Додано: Пон 19 кві, 2021 20:13
Прохожий написав: striped написав:
- как только условные сержики осознают, что скорость их скирдования стала значительно отставать от скорости роста цен - они либо уйдут в бабушатники, либо просто превратятся в ждунов, т.е. деньги в любом случае не придут на первичный рыно
к.
бгг
побольше бы таких сладких ждунов
как раз их деньги и попадают на первичку только через лендлордов)
Так эти прагматично-экономичные Sergiki снимают в силу своих талантов не у Трибеки новострой в гетто за 400-600, а хорошую трёшку с правильными комнатами на ПБ и дешевле и с парками рядом и ...
А на ваши с Хьюмом Кардиналы и ЦП у них бюджет не заточен. И воздух с шумом там не те.
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Додано: Пон 19 кві, 2021 21:15
pesikot написав:
И да, поедь из Чернигова до Коптей и обратно.
людям с Кропивницкого прикажешь ездить в Одессу через твой Чернигов, потому что у вас там дорога хорошая, или жители Кропивницкого по-твоему 2й сорт и дороги не заслуживают?
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Додано: Пон 19 кві, 2021 21:29
vitaliian написав: pesikot написав:
И да, поедь из Чернигова до Коптей и обратно.
людям с Кропивницкого прикажешь ездить в Одессу через твой Чернигов, потому что у вас там дорога хорошая, или жители Кропивницкого по-твоему 2й сорт и дороги не заслуживают?
Ты видишь только 1 дорогу и не видишь вообще, что происходит в Украине
А на сорта людей ты сам их поделил ...
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Додано: Пон 19 кві, 2021 21:32
Libo написав:
Ты в экономике и в социальной политике полный ноль.
Чел возьмет на себя ипотечный кредит и его выплату. Государство только компенсирует ему часть процентов.
За эти копейки государство стимулирует строительную отрасль и экономику в целом,
"Копейки", компенсирующие от текущей коммерческой стоимости гривневого ресурса до льготных 5% - это 10% от суммы займа в год. На масштабе, способном повлиять на рынок, это десятки миллиардов гривен в год. При хронически дефицитном бюджете
Libo написав:
получает увеличение налоговых доходов. 1 грн. в строительстве дает 10 грн. роста в других отраслях.
Это чушь, покрытая мхом! Открой межотраслевой баланс - нет у жилищного строительства высоких мультипликаторов уже лет 20 как. В странах с растущим населением - есть, с нерастущим - нет
Libo написав:
А во-вторых, снимает с себя ответственность и огромные расходы на переселение людей из старого и аварийного фонда.
Текущие показатели выбытия жилого фонда - 0,1% в год.
PS: кичится, хамит, а кроме популизма - все мимо
Востаннє редагувалось zРадио
в Пон 19 кві, 2021 21:33, всього редагувалось 1 раз.
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