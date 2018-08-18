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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7184718571867187

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 45
1. Зросли більш, як на 15%
16%
7
2. Зросли на 10 - 15%
4%
2
3. Зросли на 5 - 10%
18%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
31%
14
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
3
9. Впали більш, як на 15%
20%
9
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 21:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  pesikot написав:Ты видишь только 1 дорогу и не видишь вообще, что происходит в Украине
ну так расскажи чего я не вижу.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 21:59

  vitaliian написав:
  pesikot написав:Ты видишь только 1 дорогу и не видишь вообще, что происходит в Украине
ну так расскажи чего я не вижу.

Белку видишь? А она есть.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 22:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  unicdima написав:Белку видишь? А она есть.
она здесь ко многим наведывается
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 22:11

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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 22:11

  pesikot написав:[
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Выбачаюсь, не удержался :)

Я доллярчика как то так и представляю
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 22:17

  hume написав:
  pesikot написав:[
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Выбачаюсь, не удержался :)

Я доллярчика как то так и представляю

Невже Долярчик теж Віталька, як і самий кращий мер?
flyman
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  #<1 ... 7184718571867187
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