Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 19 кві, 2021 21:50
pesikot написав:
Ты видишь только 1 дорогу и не видишь вообще, что происходит в Украине
ну так расскажи чего я не вижу.
vitaliian
Повідомлень: 6734
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1328 раз.
Подякували: 1873 раз.
Профіль
Додано: Пон 19 кві, 2021 21:59
vitaliian написав: pesikot написав:
Ты видишь только 1 дорогу и не видишь вообще, что происходит в Украине
ну так расскажи чего я не вижу.
Белку видишь? А она есть.
unicdima
Повідомлень: 1382
З нами з: 10.06.19
Подякував: 53 раз.
Подякували: 110 раз.
Профіль
Додано: Пон 19 кві, 2021 22:04
unicdima написав:
Белку видишь? А она есть.
она здесь ко многим наведывается
vitaliian
Повідомлень: 6734
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1328 раз.
Подякували: 1873 раз.
Профіль
Додано: Пон 19 кві, 2021 22:11
Успіх
Повідомлень: 293
З нами з: 18.03.21
Подякував: 7 раз.
Подякували: 9 раз.
Профіль
Додано: Пон 19 кві, 2021 22:11
pesikot написав:
[
Выбачаюсь, не удержался
Я доллярчика как то так и представляю
hume
Повідомлень: 7756
З нами з: 27.12.12
Подякував: 823 раз.
Подякували: 1477 раз.
Профіль
1
Додано: Пон 19 кві, 2021 22:17
hume написав: pesikot написав:
[
Выбачаюсь, не удержался
Я доллярчика как то так и представляю
Невже Долярчик теж Віталька, як і самий кращий мер?
flyman
Повідомлень: 24201
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1233 раз.
Подякували: 1861 раз.
Профіль
2
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
20165
3482107
Пон 19 кві, 2021 21:41 Успіх
488
215802
П'ят 26 бер, 2021 16:53 Ірина_
16
21526